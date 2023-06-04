Yağmur İmparatoru durduramadı

Konser öncesi basın mensupları ile heyecanını paylaşan ünlü sanatçı, “Kuruçeşme’de bu sezon ilk konserim bundan şeref duyuyorum. Yeni çıkan şarkımı ise ilk kez bu konserimde söyleyeceğim.” sözlerine yer verdi. İlerleyen günlerde Almanya’da sevenleriyle bir araya geleceğini müjdeleyen imparator, yaz boyunca birçok yerde konserler vereceğinin mesajını verdi.

HAYRANLARININ İSTEKLERİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ, GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Ünlü sanatçının sahneye çıkmasına dakikalar kala barkovizyonda yayınlanan kısa vtr’sinin ardından binlerce hayranı Tatlıses'i “İmparator” tezahüratlarıyla ayakta karşıladı. Konserini yeni single çalışması “Gözleri Bela Kız” ile başlatırken gece boyunca İmparator klasikleri hep bir ağızdan söylendi. ‘Mavi Mavi’, ‘Şemmame’, ‘Kara Üzüm’ gibi kıpır kıpır türküleriyle Kuruçeşme seyircisini ayağa kaldıran Tatlıses, ‘Haydi Söyle’, Bebeğim’ gibi slow parçalarıyla da duygusal anlar yaşattı. Hayranlarının istek parçalarını da tek tek seslendiren imparator, Kuruçeşme seyircisini mest etti.

TATLISES SEVGİSİ YAĞMUR DİNLEMEDİ!

Konser sırasında başlayan yağmur ise imparatorun hayranlarını durduramadı. Alanı terk etmeyen binlerce müziksever yağmurluklarla, şemsiyelerle İbrahim Tatlıses’in şarkılarına eşlik ederek eğlenmeye devam etti. “Benim halkım yağan yağmur altında ıslanırken ben böyle durmam” diyen Tatlıses, sahnenin önüne çıkarak yağmur altında sevenleriyle beraber şarkılarını seslendirdi. Konser alanını terk etmeyen binlerce seyircisi için sahnesini uzatan imparator, hayranlarına teşekkür etti.

İbrahim Tatlıses, yoğun istek üzerine 14 Temmuz’da yeniden Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde hayranlarıyla bir araya gelecek.