Venedik’te Aras Aydın rüzgarı!

Başarılı oyuncu Aras Aydın, Venedik Film Festivalinin ilk gününde uluslararası basınla gerçekleştirdiği özel röportajlarla büyük ilgi gördü.

Festival kapsamında düzenlenen Premio Kinéo Ödüllerinde ‘En İyi Uluslararası Oyuncu’ seçilen Aydın, hem izleyiciler hem de eleştirmenler tarafından övgüyle karşılandı.



ULUSLARARASI BASININ ODAĞINDA

TIMS&B Productions imzalı ‘Aldatmak’ ve ‘Siyah Kalp’ dizilerindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Aras Aydın, festivalin açılış gününde dünyanın dört bir yanından gelen basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özellikle İtalyan basınından yoğun ilgi gören Aydın’a, Türk dizilerinin uluslararası başarısı, ‘Siyah Kalp’ ve ‘Aldatmak’ın İtalya başta olmak üzere dünya genelindeki etkisi soruldu.

Yer aldığı yapımlarla uluslararası bir oyuncu olmanın kendisine neler hissettirdiği yönündeki sorulara ise hem ödül heyecanını hem de projelerinden aldığı geri dönüşleri paylaşarak yanıt veren oyuncu, samimi açıklamalarıyla da gündem oldu.

Kineo Ödülleri, hem jüri değerlendirmesi hem de uluslararası izleyici oylarıyla belirlenen sonuçlarıyla biliniyor.



Aras Aydın, uluslararası alanda adını daha da güçlendirirken, Venedik’te kazandığı bu ödülle Türk televizyon ve sinema sektörünü temsil eden isimler arasında yerini pekiştirdi.

Aras Aydın ayrıca, ‘Kaçış’ dizisi ve Nicole Kidman’la başrollerini paylaştığı ‘Nine Perfect Strangers’ta gösterdiği performanslarıyla uluslararası seyircinin dikkatini çekmişti.