Uzun süre Amerika'da yaşayan Didem Uzel yurt dışına çıkmak isteyenlere uyarıda bulundu

Oyuncu Didem Uzel, eşi Selim Sarı ve oğlu Aslan ile Nişantaşı City's'de görüntülendi. 2012 yılında Selim Sarı ile evlendikten sonra Amerika'ya taşınan oyuncu, oradan aldığı aracı İstanbul'a getirdiği görüldü. Uzel, "Aslında öyle bir tercimiz yoktu. Amerika'da New York'tan Miami'ye taşınmıştık. O zaman bu aracı yeni almıştım. Pandemide apar topar Türkiye'ye gelince, buraya gemiyle getirttik" dedi. Amerika'yı farelerin basmasına oyuncu, "Temmuz ayında New York'taydık. Selim'in işinden dolayı bir ayağımız orada... Amerika'yı genellemeyim ama özellikle New York'ta metro ve yaşam alanları çok zor durumda... Fareler baya boyut değiştirmiş ve büyümüş. Kedisi olmayan şehrin faresi bol olur" diye konuştu.

HERKES SEÇİMİNDE SERBESTTİR

Geçtiğimiz günlerde Amerika'da çocuklara yönelik LGBT dayatması yapıldığını açıklayan oyuncu, "Kimsenin tercihine bir şey demiyorum. Amerika'da eyalet eyalet kanunlar değişiyor. Bazı okullarda LBGT ile tören düzenliyorlar ve buna çocukları dahil ediyorlar. Benim çocuğuma bunu yapamazsınız? Kendi tercihini yapmış insanların bile zor durumda bırakıyor bu durum... Dayatma olduğu için ve uyguladığı sisteme karşıyım. Herkes seçiminde serbesttir" ifadelerini kullandı.

AMERİKA'DA ENFLASYON VE MÜLTECİ VAR

Bir süredir Türkiye'de olan Uzel, "Amerika'ya dönmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Pandemiyle geldik. Aslan burada okula başladı. Tam gideceğiz diyoruz, başka bir şey çıkıyor. Dünyadaki geçmeler beni ürkütüyor. Eskiden bekardık Selim ile kafamıza göre geziyorduk. Biraz Aslan için plan yapıyoruz. Savaş var kapıda... Bütün dünyayı etkileyen pandemi oldu. Sadece Türkiye'de enflasyon yok. Amerika'da enflasyon ve mülteci var. Hayat şartları zorlaşıyor. Ailenizle birlikteyseniz doğru yerdesiniz. Ailem burada ve kendimi güvende hissediyorum. Eşim 20 yıldır orada çalışıyor. Orada çalışan birine, 'Her şeyi bırak gel' diyemezsin. Aslan için en doğru kararı vermeye çalışıyoruz" yanıtını verdi.

DİZİYE DÖNEBİLİRİM

Bir süredir televizyonda sunuculuk yapan Uzel, "Oyunculuğa geri dönecek misiniz?" sorusuna, "Diziye de gelecek. Sırayla... Aslan'ın büyümesini bekliyordum. 7 yaşına geldi. Kendimi daha güvende hissediyorum. Onu bırakıp, emanet edebileceğim kıvama geldi. Sete dönebilirim. Görüşme yapıyorum" dedi.

HAYALLER GÜZEL AMA GERÇEKLER VAR

Oyuncu, "Son dönemde bazı isimler yurt dışına çıkmayı tavsiye ediyor. Siz yıllardar yurt dışında yaşadınız bu konuda ne diyorsunuz?" sorusuna, "Çok marifet zannediliyor dimi? Yurt dışı kolay değil. Türkiye'den kaçıyorsunuz ama kaçmayın. Gerçekten belli bir noktadan sonra dönüp dolaşacağınız yer burası... Sahip çıkmanız gereken toprağınız var. Ben de gidebilirim ama buradan hiç kopmadım ve kopmayacağım. Gideceğim ve kaçıyorum efekti yanlış. Gidip, deneyin görün. Amerika için konuşursam kendi vatandaşını doyuramıyor, orada ne yapacaklar? Hayaller güzel ama gerçekler var" yanıtını verdi.