Üstün Patent’e bir ödül daha 

International Brand Awards of The Year ödül töreninde, yılın en iyi markaları ödüllerine kavuştu.

Ana teması “Kadına Şiddete Hayır” olan ödül töreninde konuşan Özlem Arslan Kart, “Üstün Patent olarak kadının gücüne ve istihdamdaki yerine çok önem veriyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında artık ‘kadına şiddete hayır’ temalı bir gece yapmamayı diliyorum” dedi.

ÖZLEM ARSLAN KART KİMDİR?

Özlem Arslan Kart, İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü’nden mezun. 13 yıl boyunca marka tescil ve patent alanında kariyer yaptıktan sonra bu süreçte edindiği deneyimle 2015 yılında Üstün Patent’i kurdu. Bu sayede kendi girişimini hayata geçirdi. Marka tescil ve patent başta olmak üzere tescil, patent ve fikri mülkiyet odağında, kişi ve markalara danışmanlık yapıyor.

Multidisipliner kişilerden oluşan bir ekiple çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası birçok firmaya değer katıyor.

Akademik ve sektörel kariyerinin yanında sosyal sorumluluk faaliyetleriyle de biliniyor. Yıldız Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi başta olmak üzere birçok üniversitede gönüllü mentor olarak yer alan deneyimli iş insanı aynı zamanda birçok kuluçka merkezinde de bilgi ve deneyimlerini girişimcilerle paylaşıyor.

Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) İstanbul Şubesi Başkan Yardımcısı

GYİAD’da (Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği) Üye İlişkileri Eş Başkanı

AIPA Yapay Zeka Politikaları Derneği Denetleme Kurulu Üyesi