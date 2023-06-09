Ünlülerden girişimci kadınlara destek  

Vialand AVM, “Yaza Merhaba Alışveriş ve Moda Günleri“ ile modadan sanata, dekorasyondan kozmetiğe uzanan geniş marka yelpazesi ile birbirinden değerli girişimcilerin yeni koleksiyonlarını alıcısıyla buluşturdu.

5 Haziran – 25 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen Vialand AVM’deki “Yaza Merhaba Alışveriş ve Moda Günleri”, Ceyda Düvenci, Almeda Abazi, Gizem Hatipoğlu, Damla Ersubaşı, Beste Korkmaz, Bircan Bali, Merve Aydın gibi influencerlar ve ünlü isimlerden de büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler bando showları ile alışverişin en havalı caddesi Vialand AVM’de keyifli bir alışveriş deneyimi yaşadı.

CEYDA DÜVENCİ’NİN AĞZINI BIÇAK AÇMIYOR

Jade & Brands Alışveriş Günlerine katılan ceyda Düvenci dikkat çeken açıklamalar yaptı. Düvenci, 'Kadın girişimcilere çok destek veren biriyim çok önemsiyorum kadınların ürettiklerini de önemsiyorum. Dolayısıyla kadın girişimcilere alan açtık dediklerinde koşarak organizasyona dahil oluyorum. Birbirinden kıymetli kadınların ürünlerini sergileme ve evlerine katkı sağlamaları çok önemli buluyorum. Girişim dünyasında kadın-erkek diye ayırmak bile çok yanlış ama biz bunun bile dikkat çekmek için kadın girişimci diyoruz.' dedi. Ceyda Düvenci, 'Televizyon programınız devam 'bambaşka sohbetler' çok keyifli bir yere geldi. Haziran sonuna kadar çekimlerimizi tamamlayıp tatile çıkacağız.' Öte yandan Düvenci, 'Taş kağıt makas atölyemiz çok iyi gidiyor. 4 kitabım çizim aşamasında çıkacak. Artık başka bir şeye zaman kalmıyor. Tatil olmazsa ben üretemem gelişemem yazamam. Dolayısıyla her zaman tatile zaman ayırırım. Oyunculuktan uzaklaşmadım aslında sette 3 gün olmak istediğimden kaynaklı. Böyle küçük bir prensip geliştirdim kendi içimde. Çok beğendiğim senaryolar oldu ancak bir tek anlaşamadığımız nokta haftanın üç gün çalışma isteğim. Dijital platformda yer alan çekim günleri belli olan dizi olabilir. Oyunculuktan kopamam.'

Eşi Bülent Şakrak'la boşanma davası üzerine ise ağzını bıçak açmayan Ceyda Düvenci, 'Bu konuya cevap vermiyorum.' dedi.

ALMEDA ABAZİ: ÇOCUK BÜYÜTÜRKEN ÇOK DİKKAT ETTİM

Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi, Jade & Brands Alışveriş Günlerine katıldığı alışveriş festivalinde kızının doğumgünü olduğunu söyledi. Alina'nın 2 yaşına girdiğini söyleyen Almeda, '3. çocuğu düşünmüyoruz. Efehan'da Alina'da bayağı hareketli. Çocuk büyütürken çok dikkat ettim çabaladım şımarık olmamaları için. Şımarık değiller ama yeni nesil çok farklı' diye konuştu.