Ünlü şarkıcı Gökhan Özen aşkını Instagram'dan ilan etti

Gökhan Özen, aşkını Instagram'dan ilan etti.



Şarkıcı, sevgilisiyle karelerini paylaştı.



Özen, "25 yıllık sanat kariyerimde özel hayatım ile göz önünde olmamayı tercih ettiğimi şarkılarım konserlerim kısacası sanatım dışında gündem olmayı hiç sevmediğimi herkes iyi bilir. Bugün ilk defa sizlerle ben paylaşıyorum. Ben paylaşıyorum ki kimseler kafasına göre yorum yapıp benim için değerli olanı yıpratmasın. Magazinden ve kameralardan uzak şekilde yaşamayı tercih ettiğim özelime de medya ve magazin basını mensubu dostlarım saygı duyacaktır bundan eminim" dedi.