Ünlü oyuncu Serel Yereli'den olay poz
Ünlü oyuncu Serel Yereli'den olay poz. İşte detaylar...
Oyunculuğu bırakıp müzisyenlik için İngiltere'ye yerleşen Serel Yereli'den olay poz geldi.
Oyuncu, Londra'dan çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaştı.
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