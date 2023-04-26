Ünlü oyuncu Nursel Köse Aldatmak dizisine dahil oldu

Ünlü oyuncu Nursel Köse, atv'de ekrana gelen Aldatmak dizisine dahil oldu. İşte haberin detayları...  

atv'nin yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi Aldatmak'ın kadrosuna her performansı akıllara kazınan Nursel Köse dahil oldu. Köse, dizinin güçlü karakterlerinden Behram’ın annesi Mualla Dicleli'ye hayat verecek.


Karizmatik bir duruşa sahip olan Mualla, modern fakat geleneklerine bağlı biridir. Behram'a çok düşkün olan Mualla, oğlunun mutluluğu için her şeyi yapabilecek potansiyele sahiptir. Yumuşak görüntüsünün altında dominant bir savaşçı yatan Mualla'nın, Behram ve çevresindeki kişileri yönlendirme konusunda da ayrı bir yeteneği vardır.


Mualla gibi kendi doğruları olan bir karakterin Aldatmak’ta dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden büyük merak konusu...

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Nursel KöseAldatmak

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