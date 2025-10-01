Ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy evinde 15 yıldır televizyon olmadığını söyledi

Fadik Sevin Atasoy, Nişantaşı'nda görüntülendi.



Jüri üyeliği yaptığı Adana Altın Koza Film Festivali'nden dönen oyuncu, "Yanımda, şişler, kebaplar ve dönerler yediler. Ben de bol bol humusun tadına baktım. Annem az az yer şimdi o da vejeteryan oldu sayemde içli köfteyi vega usulu yapmayı öğrendi. 14 yaşımdan beri vejeteryan besleniyorum" dedi. Vejeteryan olması nedeniyle geçirdiği kanser hastalığının yavaş ilerlediğini belirten Atasoy, "Yoğurt ve peynir de yiyorum. Değerlerime baktılar gayet iyi hatta geçirdiğim hastalık vardı, vejetaryen olmam o hastalığın yavaş ilerlemesine sağlamış. Proteinle besleniyordu bendeki tümör" diye konuştu.



Sinemanın ruhunu doyurduğunu belirten oyuncu, "Tiyatro benim anavatanım, oradan yetişmeyim ama sinema ruhumu çok besliyor, ait olduğum yer orası. Bir de ekmek kapımız var, televizyon... Dengelemeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı. Ekrandaki diziler için gelen soru üzerine Atasoy, "15 beş senedir evimde televizyon yok. Televizyon izleyen birisi değilim" açıklamasını yaptı.