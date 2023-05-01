Ünlü oyuncu Cansu Fırıncı'yı öldürmek için seti bastılar

Snob Magazin'in özel haberien göre; Cansu Fırıncı, 'Kırgın Çiçekler' dizisinde ölümden döndüğünü açıkladı.

Yayınlandığı dönem fenomen olan dizide Kemal karakterine hayat veren oyuncu, bazı dizi izleyicilerin seti bastığını açıkladı.



Fırıncı, "Kötü bir karakteri canlandırdığım için, sete silahla beni vurmaya geldiler. Cipten indiler belinde silahlarla, vurmaya geldiler. Ekip arkadan kaçırmıştı beni... Kız çocuklarını taciz eden bir karakterini canlandırıyordum. Kız çocuğu sahibi olan babaların kan beynine sıçrıyordu. Çekimin yakında olduğunu öğrenince geliyorlardı. Sete geldiklerinde set ekibi gelenleri, yumaşatıyordu. Set ekibi Kemal karakterime tepki gösteren vatandaşları, "Demek rolünü iyi oynuyor ki gerçek sanıyorsunuz" diyerek, yumuşatıyorlardı" şeklinde konuştu.



Yalı Çapkını dizisinden ayrılan Fırıncı, "Karşılıklı olarak anlaşarak ayrıldım. Ama benim kararımdı. Entrika dizisi olarak tasarlanmıştı ama reytingi tutunca romantik komediye dönüştü. Yan hikayelerinden bazıları önümsüzleşti. Rolüm figüran düzeyde kaldı. Kariyer için benim için zararlı durumdu. Yapımda anlayışlı olarak karşıladı" diye konuştu.