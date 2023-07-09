Ünlü isim Hande Demir alkolü fazla kaçırınca yere kapaklandı

Ünlü isim Hande Demir alkolü fazla kaçırınca yere kapaklandı. İşte detaylar...

Hande Demir, Bebek'teydi. Bebek Otel'den ayrılan Demir, ardından Lucca'nın yolunu tuttu.


Lucca'ya girerek orada yaklaşık yarım saat duran Hande Demir ve erkek arkadaşı, daha sonra kapıda araç bekledi.


Gelen araca yürümeye çalıştığı esnada alkollü olduğu iddia edilen Hande Demir, adımlarını atarken ayakları birbirine dolaşınca yere kapaklandı. Ardından valelerin yardımı ile yerden kalkan Demir, tek başına oradan ayrıldı.

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Hande Demir

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