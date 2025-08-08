Ümit Pamukçu'dan Yılana Sarılıyorum

Ünlü besteci, yorumcu ve Pamedia Production Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Pamukçu, arabeskle trap’i buluşturduğu yeni şarkısı “Yılana Sarılıyorum” ile duyguların sınırlarını zorluyor.



20 parçalık albümünün 6. şarkısı olan eser; modern bir müzikal dil üzerinden, yalnızlığın içsel yankılarını ve duygusal çözülmeyi güçlü bir atmosferle yansıtıyor. Söz ve müziği Ümit Pamukçu’ya ait olan şarkının aranjörlüğünü ve prodüksiyonunu sektörün önde gelen ismi Ünlü aranjör Suat Sakarya üstlenirken, mix ve mastering işlemleri Bir çok ünlü sanatçının büyük projelerine imza atmış olan Tarık Ceran tarafından tamamlandı. Şarkının klibi ise yaratıcı görsel diliyle tanınan Ünlü Klip Yönetmeni Alişan Günay Yıldırım yönetmenliğinde çekildi. “Yılana Sarılıyorum”, adını halk arasında sıkça kullanılan “denize düşenin yılana sarılması” deyiminden alıyor. Parça, çaresizlikle yüzleşen bir ruhun içsel çığlığını; melodik, şiirsel ve yer yer isyankar bir dille dile getiriyor. Arabeskin duygusal ağırlığını modern trap ritimleriyle birleştiren şarkı; hem geçmişin izlerini taşıyor hem de bugünün sert, gerçekçi sesine kulak veriyor. Bu anlamda “Yılana Sarılıyorum”, hem duygulara hem kulaklara hitap eden çok katmanlı bir yapı sunuyor. Ümit Pamukçu’nun sahici yorum gücü ve derin anlatımıyla şekillenen eser, yalnızca bir müzik parçası değil, aynı zamanda içsel bir yüzleşmenin güçlü bir dışavurumu olarak dikkat çekiyor. “Yılana Sarılıyorum” tüm dijital platformlarda yayında. Yalnızlığı dinleyin, belki de en çok orada kendinizi duyacaksınız.