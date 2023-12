Türkiye’nin Akademi Ödülleri üçüncü kez sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül töreninde iki yıllık bir hazırlık, başvuru ve değerlendirme süreçleri sonrasında 3 kategoride belirlenen isimler açıklandı. Büyük Ödül sahibine 150 tam altın, diğer iki ödül sahiplerine ise 50’şer tam altın mükâfat olarak verildi.

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN Sosyal Bilimler Ödülü’nü, Erzurum Atatürk Üniversitesi’nden Prof. Dr. İlhami GÜLÇİN Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Ödülü’nü, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim AKDUMAN Büyük Ödülü almaya hak kazandı.

İlim Yayma Vakfı’nın 50. Yılına özel “İlim Yayma Vakfı 50. Yıl Özel Ödülü” de dünyaca tanınmış, Nobel Ödülü sahibi doktor, akademisyen, biyokimyager ve moleküler biyoloğu Aziz SANCAR’a verildi.

Türkiye’nin ve bilim dünyasının aylardır merakla beklediği ve iki yılda bir düzenlenen İlim Yayma Ödülleri’ni kazananlar açıklandı. İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti tarafından düzenlenen İlim Yayma Ödülleri, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen görkemli bir törenle sahiplerine verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül töreni akademi, bilim, sanat, iş dünyası, siyaset ve medya camiasından çok sayıda ismi buluşturdu. Törende Büyük Ödül’ün sahibi Prof. Dr. İbrahim Akduman, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın takdimiyle aldı. Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri ödülüne layık görülen Prof. Dr. İlhami Gülçin’e ödülünü TBMM Başkanı Numan KURTULMUŞ takdim etti. Sosyal Bilimler Ödülü’nün sahibi Prof. Dr. Zekeriya Kurşun’a ödülünü Milli Eğitim Bakanı Yusuf TEKİN verdi. Ülkemizi dünyada başarıyla temsil eden Aziz Sancar’a verilen 50. Yıl Özel ödülünü Sancar adına TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal aldı. Sancar, törene video mesajı ile katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: “BU KARDEŞİNİZ DE BİR İLİM YAYMA EVLADIDIR’’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ödül törenindeki konuşmasında vakıflar ve ilgili STK’ların bilinçli gençler yetiştirilmesi konusunda önemli görevler üstlenmesi gerektiğini belirtti: “1950 sonrasında kurumlaşma, cemiyetleşme başladı. İlk cemiyetlerimizden biri de İlim Yayma Vakfı olmuştur. Bu ilk dönemdeki demokrasi ve atılımların en önemli adımlarından biri de eğitimde atılmıştır. Bu kardeşiniz de bir İlim Yayma evladıdır. Bugün cemiyetimiz ve vakfımız iftihar verici bir müessese konumundadır. İmam hatip okullarının kurulması ve yaşamasında cemiyetimizin çok önemli katkıları olmuştur.’’

"İlim dünyamızla gurur duyma günleri gelecektir" şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kendi kavramlarımızı kaybettiğimiz ve yenilerini üretemediğimiz için fikir kuraklığı yaşıyoruz. Ne zaman ki ilim insanlarımız yaptığı eserlerle yetiştirdiği eserlerle dünyada söz sahibi olursa kendi kavramlarımızla düşünmüş oluruz. Bir şeyle dertlenmek onun davasını yürütmenin ilk şartıdır. Bu davayı sürekli gündeme getirmek hepimizin görevidir. İlim dünyamızla gurur duyma günleri gelecektir” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "GAZZE'DEKİ KATLİAMIN ÖNÜNE GEÇECEĞİMİZ GÜNLER YAKINDIR"

Gazze’deki katliama da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Zalim İsrail devletinin Batı devletlerinden desteği ile sürdürdüğü Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler de endişe etmeyin Allah'ın izniyle yakındır” sözleri salonda uzun süre ayakta alkışlandı.

İLİM YAYMA VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI NECMEDDİN BİLAL ERDOĞAN: “İLİM OLDURMAK İÇİNDİR, ÖLDÜRMEK İÇİN HİÇ DEĞİL!”

2023 İlim Yayma Ödülleri’nde ödüle layık görülen akademisyenleri tebrik eden İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, konuşmasında “İlim, insanlığa hizmet etmek, insanı yaşatmak, umudu yeşertmek, yarınları var etmek için vardır; yıkmak, yok etmek, tüketmek için değil. İlim oldurmak içindir, öldürmek için hiç değil! Bir düşünürün ifade ettiği gibi bizim ecdadımız bilgiyi öldürmek için kullanmadı. Hesap verecek karanlık bir geçmişimiz yok bizim. Geleceğimize de hesap vermek zorunda kalacakları bir geçmiş bırakmayacağız inşallah” dedi.

İlim Yayma Ödülleri, İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti’nin sürdürdüğü eğitime katkı vizyonuna uygun olarak ülkemize yüksek fayda sağlayacak çalışmaları keşfetmek ve teşvik etmek amacıyla veriliyor. Üç farklı kategorideki; millilik bilincine sahip, toplumda yaygın etki oluşturan, ülkemizin ve insanlığın hayrına katkı sağlayan çalışmalar iki yılda bir düzenlenen büyük törenle onurlandırılıyor.

“Büyük Ödül”, “Sosyal Bilimler” ile “Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri” olmak üzere toplam üç kategoriden oluşan İlim Yayma Ödülleri’nde belirlenen mükâfatlar, bu yıl altın olarak açıklandı. “Sosyal Bilimler” ile “Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri” ödüllerine doktora unvanına sahip olanlar doğrudan başvuru yapabildiği gibi doktora unvanına sahip olanlar tarafından aday gösterilerek de başvurularını yapabildiler. “Büyük Ödül” ise sadece aday gösterme yöntemiyle belirlendi. “Büyük Ödül” kategorisinde akademik yetkinliğe ve eğitim düzeyine bakılmaksızın, ilme katkı sağlayan her türlü icat, buluş, proje, model, eser gibi çalışmalar aday gösterilebiliyor. Büyük Ödül sahibine 150 tam altın, diğer iki ödül sahiplerine ise 50’şer tam altın mükâfat olarak verildi.

BÜYÜK ÖDÜL

Prof. Dr. İbrahim Akduman, 1963 yılında Konya’da doğdu. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Aynı bölümde 1998 yılında Profesör oldu. New Polytehnic University, King’s College London, Goettingen University ve New Jersey Institute of Technology’de uzun süreli misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde Rektör Yardımcılığı, Dekanlık ve Bölüm Başkanlığı gibi idari görevler üstlendi. Halen İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nde profesör olarak çalışmalarına devam etmektedir. Geliştirmiş olduğu mikrodalga görüntüleme teknolojisi ve bu teknolojiyi kullanan cihazlarla ilgili 7 adet uluslararası patent almıştır. Ayrıca 3 adet patent başvurusu bulunmaktadır. Zararsız elektromagnetik dalgaları kullanarak meme kanserini 20’li yaşlardan itibaren tespit edebilen ve görüntüleyen SAFE (Tara ve Erken Bul) isimli görüntüleme cihazını geliştirmesinden dolayı Prof. Dr. İbrahim Akduman Büyük Ödülü almaya layık görülmüştür.

MÜHENDİSLİK, DOĞA VE SAĞLIK BİLİMLERİ

Prof. Dr. İlhami Gülçin ortaokul ve lise tahsilini Van Atatürk Lisesi’nde tamamladı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nden 1993 yılında derece ile mezun oldu. 1997 yılında Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak atandı. Aynı kurumda 2002 yılında “Yardımcı Doçent”, 2007 yılında “Doçent” ve 2012 yılında ise “Profesör” kadrosuna atandı. 29 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye Bilimler Akademisi 57’nci Genel Kurulu’nda yapılan oylamada, TÜBA Asli Üyesi olarak seçildi. Uluslararası birçok başarıya da imza atan hocamız Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde çalışmalarına devam etmektedir. Bazı doğal bileşenlerin antioksidan aktivitelerini etki mekanizmaları ile beraber ortaya koyan, bu bileşenlerin gıdaların üretim aşamasında kullanılan ve birçok yan etkileri bulunan sentetik antioksidanlardan daha etkili ve güvenli olduklarını ispatlayan, ayrıca çalışmalarında birçok hastalıkla bağlantılı metabolik enzimlere karşı inhibitör sentezi ve dizayn konularında katkılar sağlayan, gıda ve farmakoloji başta olmak üzere farklı sektörlerde geniş bir uygulama alanı bulan öncü çalışmalarından dolayı Prof. Dr. İlhami Gülçin Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimler Ödülü’nü almaya layık görülmüştür.

SOSYAL BİLİMLER

Prof. Dr. Zekeriya Kurşun ilk ve orta öğrenimini Trabzon ve Rize’de tamamladı. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladıktan sonra, doktorasını aynı üniversitenin Yakınçağ Tarihi kürsüsünde yaptı. 1995 yılında Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda Doçent, 2000 yılında da Profesör oldu. Marmara Üniversitesi’nde otuz yıldan fazla öğretim üyeliği; çeşitli kademelerde yöneticilik, enstitü müdürlükleri, bölüm başkanlıkları ve kurul üyeliklerinde bulunan Zekeriya Kurşun hocamız, akademik hayatına 2016 yılından beri Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi - İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde devam etmekte ve aynı fakültenin dekanlık görevini de sürdürmektedir. Uzun yıllardır sürdürdüğü Yakınçağ Tarihi, Osmanlı Arap Coğrafyası, Ortadoğu ve Kuzey Afrika çalışmalarının bir ürünü olarak, özgün arşiv kaynaklarını kullanarak kaleme aldığı “Osmanlı Arapları, Hilafet, Siyaset ve Milliyet (1798-1918)” başlıklı kitabıyla ulusal ve uluslararası literatüre katkı vermesi ve çalıştığı alanı akademide kurumsallaştırmasından dolayı Prof. Dr. Zekeriya Kurşun Sosyal Bilimler Ödülü’nü almaya layık görülmüştür.

İLİM YAYMA VAKFI 50. YIL ÖZEL ÖDÜLÜ

Prof. Dr. Aziz Sancar 1946 yılında Mardin'in Savur ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Savur ve Mardin'de tamamladı. Ardından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitimini tamamladı. Savur'da iki yıl doktor olarak çalıştıktan sonra, Teksas Üniversitesi'nde doktorasını, Moleküler Biyoloji dalında, DNA onarımı üzerinde yaptı. Yale Üniversitesi'nde yine DNA onarımı dalında doçentlik tezini tamamladı. 1982 yılında UNC Chapel Hill'de Biyokimya ve Biyofizik alanlarında çalıştı. Burada DNA onarımı, hücre dizilimi, kanser tedavisi ve Biyolojik saat üzerinde çalıştı. 288 makale ve 33 kitap yayınladı. 1997 yılından beri Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Carolina Üniversitesi, Chapel Hill'de Biyokimya ve Biyofizik Bölümü'nde Sarah Graham Kenan Profesörü olarak görev yapmaktadır. ABD Ulusal Bilimler Akademisi'ne seçilen ilk ABD'li Türk olarak tanınır. Hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanmıştır. ABD'de Ulusal Bilimler Akademisi ve Amerikan Sanat ve Bilimler Akademisi, Türk Bilimler Akademisi üyesidir. Vehbi Koç Vakfı'nda 2007 yılında ödül aldı. Chapel Hill'de eşi Gwen Sancar ile yaşıyor. Aziz ve Gwen Sancar, Carolina'daki Türk Evi'nin kurucuları arasında. Aziz Sancar’ın geliştirip ismini koyduğu “maxicell” tekniği ile buluşunu yapıp ismini koyduğu “excinuclease/excision nuclease” enzimi terimleri Oxford Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Sözlüğü'ne girmiştir.

Atatürk Kültür Merkezi’ndeki ödül gecesinde Yıldız Holding, Tosyalı Holding, MNG Şirketler Grubu, Hayat Holding, Turkcell, ASELSAN, AKSA ve Tay Group’un ana sponsor olduğu İlim Yayma Ödülleri’nde UFS, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Sancak Yatırım, MEMORIAL platin sponsor, Evyap ve Torkam Holding altın sponsor, Demirören Medya ise iletişim sponsoru olarak yer aldı. İlim Yayma Ödülleri’ne destek veren Artaş Grubu, Ege Yapı, Hidro Kontrol, Kuzu Grup ve PORT temsilcileri de yine ödül gecesine katılanlar arasındaydı.