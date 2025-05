Türkiye'de yetişkin animasyonuna açılan kapı

Emir Sağlam’ın senaryosundan çizimlerine ve başrol seslendirmesine kadar her adımda imzasını taşıyan Feride, Türkiye’nin ilk yetişkin animasyon dizisi olma özelliğiyle bir ilke imza atıyor. Yapımcılığını I-content’in üstlendiği dizi, 2025 Sonbaharı’nda Blu Max izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Feride, yalnızca mizahi yönüyle değil, toplumsal meselelerle kurduğu ilişki, kadın temsili ve kentli yaşamı ironik bir dille yorumlamasıyla da dikkat çekiyor. Dizide Feride’nin, en yakın arkadaşı Pınar’a Elit Andaç Çam, babasına Mahir İpek, annesine Veda Yurtsever, ablasına Derya Pınar Ak, sevgilisi İsmet’e Can Atak, karakter Kanzi’ye Can Kızıltuğ ve terapistine Nesrin Cavadzade ses veriyor. Emir Sağlam ise yalnızca diziyi yaratmakla kalmıyor; Feride karakterini de kendi sesiyle canlandırıyor.

ELİT ANDAÇ ÇAM: YENİ BİR DENEYİM, YENİ BİR KAPI

Feride’nin en yakın arkadaşı Pınar’a ses veren başarılı oyuncu Elit Andaç Çam da ilk kez bir animasyon projesinde yer alıyor.

"İlk kez seslendirme yapıyorum. Çok heyecanlıydım ama emin ellerde olduğum için kendimi güvende hissediyorum. Feride ile yeni tanıştım, çok ilginç ve güzel bir karakter. Pınar da şehirli, biraz kafası havada ama çok eğlenceli bir kız. Fiziksel olarak da kendimi Feride’ye benzetiyorum. Bu projenin animasyon alanında Türkiye’de yeni bir kapı açacağına inanıyorum."

VEDA YURTSEVER: DUBLAJDA DUYGU ÖRTÜŞMÜYORSA İZLEYEMİYORUM

Başarılı oyuncu Veda Yurtsever, ilk kez bir animasyon filmi için stüdyoya girerek dublaj deneyimi yaşadı. Karakter analizine henüz tam olarak girmediğini belirten Yurtsever, canlandırdığı karakter hakkında ilk izlenimlerini şu sözlerle paylaştı: "Mazbut, yastık altında para biriktiren, her şeyi idare eden, kızını seven ve şefkatli bir baba ile kız kardeş arasında denge kurmaya çalışan bir anne... Aldığım ilk bilgilere göre Feride’nin annesi böyle biri. Ama ben öyle değilim. Çok enerjik, hareketli, hoplayan zıplayan, kontrol manyağı biriyim. Bu karakterle aramızda pek bir örtüşme olduğunu düşünmüyorum. Emir’le birlikte karakterin üzerinde daha çok çalışacağız."

Dublaj konusuna mesafeli olduğunu da samimiyetle dile getiren Yurtsever, "Bu sabah bile kendi kendime söyledim; bir oyuncunun dublajlı bir şeyi izleyebilmesini anlayamıyorum. Ben gerçekten izleyemiyorum. Çünkü oynayan karakterin duygusuyla seslendirenin duygusu örtüşmüyor. Oynayanın gerçek duygusu var ama seslendirenin eşlik ettiği duygu çoğu zaman sahte kalıyor. Çok iyi dublaj sanatçılarımız var, onlar bir nebze bu farkı kapatabiliyor ama ben yine de tahammül edemiyorum. Kendimi seslendirmeye kalksam rezil ederim, çünkü o anki gerçek duygum değil ki." Ancak söz konusu animasyon olduğunda durumun değiştiğini belirten oyuncu, bu tür projelerde sesin karakterin özü haline geldiğini söyledi:

"Animasyonda birini değil, kendinizi konuşuyorsunuz. Sizin üzerinize resimler bindiriliyor. Bu yüzden animasyon seslendirmenin oyunculuktan çok da farklı olmadığını düşünüyorum."

Çocukluğunda çizgi romanlar sayesinde okuma ve yazmayı öğrendiğini de söyleyen Yurtsever, animasyon dünyasına duyduğu ilgiyi şu sözlerle dile getirdi:

"Zagorlar, Tommiks’ler, Teksas’lar sayesinde okumayı yazmayı öğrendim. Bizim zamanımızda Heidi vardı, yaşıtlarım çok iyi bilir. Şimdi ise animasyonlar bambaşka bir seviyede. Buz Devri gibi bir fenomen var. Sanatsal animasyonlar da gelişiyor. Dünya bu alanda çok hızlı ilerliyor."

SOSYAL MEDYADAN BLU MAX’E UZANAN BİR YOLCULUK

Feride’nin yaratıcısı Emir Sağlam, karakterin doğuş hikâyesini şöyle anlatıyor: "Feride’yi ilk kez 2023’te sosyal medyada çizip paylaşmaya başladım. Date’den kaçan bir genç kadın fikriyle yola çıktım. Sonra karakter büyüdü, sevildi, bir kitlesi oluştu. Sosyal medya videoları artık insanlara yetmemeye başladı. Daha uzun bölümler istendi. Şimdi buradayız. Feride’nin bu noktaya gelmesi beni çok heyecanlandırıyor."

Feride, İstanbul’da tek başına yaşam mücadelesi veren, bağımsız, ayakları üzerinde duran genç bir Türk kadını. Kimi zaman yalnız, kimi zaman aşık... Kimi zaman güçlü, kimi zaman kırılgan. Sağlam, karakterle ilgili gelen yorumların en sık “Feride aynı ben!” olduğunu belirtiyor: “Kadınlar Feride’de kendilerinden çok şey buluyor. Bu beni çok mutlu ediyor.”

Feride’ye ses vermeye nasıl karar verdiğini ise şu sözlerle açıkladı: "İlk bölümü çekerken etrafımda bu karaktere ses verecek kimse yoktu. O yüzden sesini ben verdim. Amatörceydi ama karakterin sesi benimsendi. Denemeler yaptım ama kimsenin sesi Feride’ye oturmadı. Bu yüzden dizide de seslendirmeyi ben yapıyorum. Benim için çok farklı bir deneyim olacak."