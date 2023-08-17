Türk kadın girişimci dünyaya hükmediyor!

Türkiye’den dünyaya yayılan ve adımları bağışa çeviren ilk sağlık uygulaması olan Help Steps, her geçen gün kullanıcı sayısını artırıyor. Uygulamayı kullanarak adımlarını HS’ye dönüştürüp, seçtikleri bir kuruma bağış yapabilen kullanıcılar, dünyanın 161 ülkesine yayılmış durumda. Türkiye’de ve dünyada hızla yayılan ve dijitalleşmenin sosyal hayatlara olan yansımasını çok iyi ifade eden bu uygulama, bir kadın girişimci tarafından bulunması ve yönetilmesi de ayrı bir önem taşıyor.

Help Steps’in Kurucu ortağı ve CEO’su Gözde Venedik, Yüksek Jeofizik Mühendisliğini ve 15 yıllık üst düzey görevini bıraktı ve çağa ayak uyduran dijital girişimcilik hayalinin peşinden koştu.  Kurumsal hayatını sonlandırarak ‘Dijital Girişimcilik’ e yönelen ve kısa sürede sağladığı başarılarıyla gençlere de örnek teşkil eden Gözde Venedik, sık  sık davet üzerine üniversitelerde gençlere konuşma yapıyor. Gençlerle tecrübelerini paylaşmaktan geri durmayan Gözde Venedik ‘Türkiye’nin yanı sıra dünyada bir çok ülkede kullanılan ve hem sosyal sorumluluk taşıyan hem de kullanıcıları spora teşvik ederek çifte katkı sağlayan Helps Steps uygulamasıyla gurur duyuyorum’ dedi. 

Önümüzdeki günlerde temiz suya erişim, kalıcı barınma, ilaca erişim, sağlık hizmeti alabilme, psikolojik destek, yerel üreticiyi ayağa kaldırma ve eğitimin iyileştirilmesi başlıklarına hizmet edecek yeni işbirliklerine gireceklerini belirten Gözde Venedik, ‘Toplum olarak çok duyarlı ve yardımseveriz. İçimizdeki iyilik yapma duygusunu çok rahatlatan bir alternatif olarak öne çıkan Help Steps, yakında dünya üzerinde çok daha fazla insana ulaşarak bu harekete katkıda bulunulmasına aracılık etmiş olacak’ dedi.

Dünya üzerinde 161 ülkede 1.7 milyon kullanıcıya sahip Help Steps uygulaması şu ana kadar 26 dan fazla bireysel ihtiyaç sahibine destek oldu. Toplamda 265 milyar HS adım ile de çeşitli kurumlara bağış yapılmasını sağlayan, Help Steps, sokak hayvanları için faaliyet gösteren STK’lara yapılan adım bağışlarıyla yaklaşık 16 ton mama gönderimine aracılık etti, yaklaşık 7.640 fidan dikiminin gerçekleşmesine katkıda bulundu.  

Help Steps nasıl kullanılıyor?

Help Steps uygulamasını, Google Play’den ve App Store’dan ücretsiz olarak uygulamayı indiren kullanıcılar cep telefonları cebindeyken tüm gün her zamanki gibi yürüyor, bisiklete biniyor veya koşuyor. Bu adımlar aynı zamanda bir adımsayar olan Help Steps uygulamasında birikiyor. Ardından akşam saat 24.00 olmadan kullanıcılar uygulamaya girip ‘Adımlarımı HS’ye çevir’ butonuna basıyor ve kısa bir reklam izliyor. Adımları HS puanına dönüşen kullanıcılar bu puanları isterse biriktiriyor ya da ihtiyaç sahibi bireysel yararlanıcılara, sivil toplum kuruluşlarına veya spor kulüplerine bu uygulama üzerinden bağışlıyor. 

 

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