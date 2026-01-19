Tuğba Özay’dan duygulara dokunan yeni şarkı

Sanat ve müzik dünyasında kendine özgü duruşu ve yorumuyla dikkat çeken Tuğba Özay, yeni şarkısı Biri Sana Biri Bana ile dinleyicisini derin bir duygusal yolculuğa davet ediyor.

Sözleri Tuğba Özay’a ait olan Biri Sana Biri Bana, geçmişin hüznü, yalnızlık, aşk ve içsel hesaplaşmalar üzerine kurulu güçlü bir anlatı sunuyor. İstanbul gecelerinin melankolisini, masaya konan iki kadeh şarap ve yarım kalan bir aşkın izleriyle harmanlayan eser, dinleyenin kalbine dokunan samimi bir atmosfer yaratıyor.

Müziği İlkay Toktaş’a, düzenlemesi ise Saffet Ulçay’a ait olan şarkı; klasik Türk müziği ezgileriyle modern sound’u bir araya getirerek zamansız bir duygu dünyası kuruyor. Şarkının duygusal derinliği, Tuğba Özay’ın içten yorumu ile daha da güçleniyor.

Şarkının video klibi, yönetmen Erkan Nas tarafından çekildi. Klipte, şarkı sözlerinde yer alan hüzün, yalnızlık ve aşk temaları sade ama etkileyici bir görsel anlatımla izleyiciye aktarılıyor.

Seyhan Müzik etiketiyle yayımlanan şarkı, 16 Ocak Cuma günü tüm dijital platformlarda ve Seyhan Müzik YouTube kanalında müzikseverlerle buluştu.