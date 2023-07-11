Tuğba Ekinci'den Serkan Kaya'ya sert mesaj! "Kendine gel"

Karadeniz Ereğli'de bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk ve Kültür Festivali'nin kapanış gecesinde sahne aldı.

2013 yılında evlendiği Ayşegül Kalfa ile boşanacakları konuşulan sanatçı, "Bizde bir laf vardır gelinliği ile giren kefeni ile çıkar. Aile hayatımda sorunlu olduğumu düşünenler yanılıyorlar. Çok şükür eşim ve çocuklarımla mutlu bir hayatım var. Hatta yeni evimizi yaptık onun mutluluğunu ailece yaşıyoruz. Mesele şu ki ölüm yoksa ayrılık da yok" demişti.

Tuğba Ekinci, Kaya'nın açıklamalarına sert tepki gösterdi. Ekinci, "Hiç yakışmadı! Eşini seviyorsan tehditli sevgi sözcüklerini bırak. Adam gibi sevgini tarif et. Hayırdır kefen vs... Neredesin Melek Mosso al sana erkek egomanyalı meslektaşımız. Hayırdır Serkan Kaya ne kefeni kendini gel sevgini anlatırken. Benim ülkemde ben ölene kadar bu şekilde izin vermiyorum kimsenin konuşmasına Ayşegül Hanım'a sevgilerimle" dedi.