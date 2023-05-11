TOÇEV ve adL'den eğitime destek projesi

Etkinlik, TOÇEV Başkanı Ebru Uygun ve Adil Işık Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zehra Işık'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. TOÇEV çocuklarının "anneler günü" temalı resimleri adL'nin tasarımcıları tarafından şal ve pareo deseni haline getirilerek satışa sunuldu. Nişantaşı City's’deki adL mağazasında düzenlenen “#minikellerbuyukhayaller” etkinliğinde tanıtılan şal ve pareoların satışından elde edilecek gelirin ise yine TOÇEV’in desteğiyle eğitime devam eden çocukların yaz kampı için kullanılacağı belirtildi.

TOÇEV Başkanı Ebru Uygun, adL ile uzun yıllardır ortak sosyal sorumluluk projelerine imza attıklarını belirterek, "Bu projenin en önemli özelliği sürdürülebilir olması. Çocukların eserlerinden tasarlanan bu şalların geliriyle yine onlar için bir yaz okulu hayata geçireceğiz. Projenin bir diğer değeri ise her biri farklı şehirde eğitim gören çocuklarımızın anneler gününe özel yaptıkları hayal güçlerini yansıtan resimlerin şallarda hayat bulması" dedi.

Adil Işık Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zehra Işık ise proje kapsamında şalların bütün mağazalarında ve adL.com.tr’de satışa sunulduğunu ifade ederek, "Çocukların eğitimlerini destekleyen bu projenin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. TOÇEV'in çocuklar için hayata geçirdiği bütün projeler ve çalışmalar geleceğimize bir yatırım niteliği taşıyor" diye konuştu.

Etkinliğe katılan davetliler de çocukların eğitimi için hayata geçirilen bu projenin desteklenmesinin önemine değindi.