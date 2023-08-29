Tiyatrokare Ayşe Kulin'in ünlü romanı "Veda"yı sahneye taşıyor

Tiyatrokare, Ayşe Kulin'in ünlü romanı "Veda"yı, Nedim Saban'ın imzasıyla sahneye taşıyor. Cumhuriyetin kurulduğu ilk günlerin getirdiği değişim sancılarının getirdiği gerilimli atmosferde geçen oyun, yazarın son Osmanlı nazırı olan dedesinin hayat hikayesini konu alıyor. Arka planda ise dönemin olayları ve bir çağın değişiminde yaşanan acılar, umutlar, belirsizlikler ve kuşak çatışmaları anlatılıyor.

Oyunun merkezinde bir konağın sakinleri ve onların hayatları yer alıyor. Aynı zamanda savaşın acısı ve bireylerin bu değişim karşısında nasıl tepki verdikleri de sorgulanıyor. Bu, bir Kurtuluş Savaşı hikayesi değil, emperyalistlerin ülkemiz üzerindeki emellerine ve düşman işgali altındaki İstanbul'un kaybına yoğunlaşan bir hikâye.

Oyuncu kadrosunda; Nevra Serezli, Leyla Feray, Aziz Sarvan ve Fatih Gülnar gibi önemli isimler yer alıyor. Ayşe Kulin’in Robert Kolej’den okul arkadaşı olan Nevra Serezli’nin “Deli Saraylı” rolü ile seyirci karşısına çıkması büyük heyecan uyandırıyor. Oyunda Ayşe Kulin’in dedesini oynayan Aziz Sarvan, ilk kez Şehir Tiyatrosu dışında bir prodüksiyonda sahneye çıkıyor.

"Veda”da aşk hikayeleri de önemli bir yer tutuyor. Özellikle Leyla Feray’ın canlandırdığı evlatlık Mehpare'nin, evin muhalif kahramanı Fatih Gülnar ile yaşadığı aşk, oldukça buruk ve etkileyici. Evin iki genç kızı ise Batının kadın haklarına gözlerken, kendileriyle ilgili kaygı içinde. Leman'ın kurtuluş savaşının idealist doktoru Mahir ile gerçekleşen evliliği ise gerçek bir yaşanmış hikâye.

Oyunun tasarım ekibi ödüllü tasarımcılardan oluşuyor. Dekor ve kostüm tasarımında Eylül Gürcan, ışık tasarımında Ayşe Sedef Ayter ve görüntü tasarımında ise Necati Demircan'ın imzası bulunuyor.

Bu etkileyici hikâye, Tiyatrokare'nin uzmanlığı ve deneyimiyle seyirciyle buluşuyor. Özellikle edebi uyarlamalarda yetkin olan Tiyatrokare, daha önce yine bir roman uyarlaması olan "Leyla'nın Evi" adlı oyunu 10 yıl boyunca sahnelemişti. 32 yıldır ara vermeden sahnede olan bu tiyatro grubu, "Veda" ile bir kez daha tarihsel bir drama ile seyircinin karşısına çıkıyor.