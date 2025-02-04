Tefecilik soruşturmasında ifade veren Seda Sayan'dan açıklama geldi!

İstanbul'da, bazı ünlülere ve esnafa yüksek faizle borç para verilmesine ilişkin operasyonda gözaltına alınan, aralarında ünlülerin tefecisi olarak bilinen Örfi Bilgin'in de bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.

Seda Sayan da ifade verdi. Sayan daha sonra açıklama yaptı. Şarkıcı, "Bir kısım görsel medya organlarından, yakın dostum iş insanı Örfi Bilgin ile ilgili olarak devam eden soruşturmada ismim kullanılmak suretiyle “algı operasyonu“ yapılmaktadır. Öncelikle, Örfi Bilgin, 20 yıllık yakın dostum ve Star TV’deki gerçekleştirdiğim programda yapımcımdır. Ayrıca ailece görüştüğüm, çok değerli, saygın bir iş insanıdır. Bunun dışında sanat ve iş dünyasında çok sevilen, sayılan, fedakar, yardımsever, dürüst bir insandır. Bugüne kadar da herhangi bir ünlüyle tefecilik ilişkisi olduğuna dair bir duyumum ve görgüm olmadı. Kendisi 2020 ve 2023 yılları arasında, Star TV’de günlük ve canlı olarak yayınlanan programların yapımcısıdır. Bahse konu belgeler, 2023 yılından sonra programın devam etmesi halinde, tarafıma sunulan teklifleri içerir belgelerdir, iş ilişkisi kapsamında tarafıma ödenmesi teklif edilen bedelleri ve sözleşme sürelerini içermekte olup taslak metin, prensip sözleşmesi niteliğindedir. Zaten, 2024 yılından sonra program yapılmadığından ötürü de söz konusu metinler yürürlüğe girmemiştir.

Benim Örfi Bilgin'den 7.5 milyon TL borç almam karşılığında, senet imzalamam söz konusu değildir. Örfi Bilgin'den herhangi bir şekilde borç almadım, doğal olarak da karşılığında herhangi bir ödeme senedi ve/veya senet imzalamadım. Bu yönde yapılan haberler tamamen gerçeklere ve hukuka aykırıdır. Beni ve yakın dostum Örfi Bilgin'i kasıtlı olarak karalamaya yönelik gerçekleştirilen haberler gerçeklere, hukuka aykırı olup, benim ve yakın dostum Örfin Bilgin'in kişilik değerlerine tecavüz teşkil eden nitelikle olup, Basın Kanunu ve Yayın ilkelerine aykırıdır. Bu konuda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gerekli açıklamalar yapılmış olup, gerçeğe ve hukuka aykırı söz konusu haberler için her türlü hukuki yollara başvurma hakkımı saklı tutuyorum" dedi.