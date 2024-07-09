Tatlıses’in kızından olay paylaşım! Babası şiddet mi uyguladı?

Babasıyla arası zaman zaman gerilen Dilan Çıtak, "Bir kız çocuğuna yapılan şiddetin herkes tarafından duyulması gerektiğini" belirtti.

İbrahim Tatlıses'in 23 yıl sonra kabul ettiği kızı ve şarkıcı olan Dilan Çıtak, babasıyla anılmaktan rahatsız olduğunu sıkça dile getiriyordu. Kendi müzik kariyerini babasının gölgesinde olmadan ve kendi ayakları üzerinde durarak inşa ettiğini vurgulayan Dilan Çıtak, magazin gündeminde tekrar yer aldı.

Uzun süre küs olduktan sonra barışan baba-kızın arasının tekrar açıldığına dair haberler magazin dünyasında dolaşmaya başladı. İddialara göre Tatlıses, sosyal medya hesabından Dilan Çıtak'ı takipten çıkarmış ve onunla çekilmiş fotoğrafları silmişti. Bu olayların üzerinden aylar geçtikten sonra Dilan Çıtak'ın yaptığı bir paylaşım gündeme bomba gibi düştü.

Dilan Çıtak, paylaşımında “Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı ve tacizi herkesin bilmesi ve görmesi gerektiğini” ifade etti. Dilan Çıtak, “Eğer bugün ben, bir kız çocuğu olarak susarsam, yarın daha fazla şiddete maruz kalan çocuklarımız olur” dedi.

İbrahim Tatlıses'in kızı, “Anlatacaklarımdan sonra tüm dünya bu şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir, ama artık herkes gerçeği bilmeli ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla üzerimden çıkarabileyim” şeklinde konuştu.