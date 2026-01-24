Tarkan'dan eşi Pınar Deniz ve kızı Liya'ya duygusal sözler

Megastar Tarkan tüm İstanbul’u kasıp kavuran konser serisinin dördüncü gecesi için bugün yeniden sahnedeydi.

Binlerce seyircinin, milyonların coşkusunu yaşattığı efsane konserde, Megastar bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Konsere, Tarkan’ın sahneden eşine ve kızına özlem dolu sözlerle seslendiği duygusal anlar damga vurdu.

“Eşim ve kızım burada değil, ayrı olunca değerlerini daha fazla anlıyorum, hayatımdaki yerleri o kadar özel ki” sözleriyle dinleyicilere duygusal anlar yaşattı.

“Hele kızımı çok özledim, ilk kez bu kadar ayrı kalıyoruz, her gün görüntülü konuşuyoruz” diyerek sevenleriyle dertleşti.

“İnsanın hayat arkadaşı başka bir şey… Canım karım, bu şarkı sana geliyor” sözleriyle, “Beni Çok Sev” isimli şarkısını eşine ithaf etti.

Sevenlerinin aylardır büyük bir heyecanla beklediği konserlerin dördüncüsü için Tarkan bir kez daha sahnedeydi.

İstanbul’u adeta kasıp kavuran sanatçı, müzikseverler için unutulmayacak bir geceye daha imza attı. Satışa çıktığında birkaç saat içerisinde biletleri tükenen konserde megastar, bu kez eşi ve kızına duyduğu özlemi sevenleriyle paylaştı. Sahnede dinleyicilerle adeta bütünleşen megastarın duygusal konuşması gecenin en özel anı oldu.

SANAT VE CEMİYET HAYATININ ÜNLÜ İSİMLERİ DE KONSERDE BULUŞTU

Coşku dolu kalabalık içerisinde tanıdık simalar da yerini almıştı.

Gece boyu şarkılara büyük bir heyecanla eşlik eden dinleyiciler arasında, Semiramis Pekkan, Enis Arıkan, Hazal Kaya, Ece Dağıstan, Gazapizm, Seda Bakan ve Jamal Aliyev gibi sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri de vardı.

TARKAN HASRETİNİ BİTİREN KONSERLER SÜRÜYOR

Uzun bir süre Türkiye’deki salon konserlerine ara veren Tarkan, büyük hasreti bitiren konser serisine Ocak ayı sonuna dek devam edecek.



Tarkan fırtınası, 24, 27, 30 ve 31 Ocak tarihlerinde Volkswagen Arena’da sürecek.

Projenin sahne tasarımını Can Besbelli üstlenirken, Tarkan’a sahnede eşlik eden orkestra; elektrik gitarda Can Şengün, bas gitarda Alp Ersönmez, davulda Volkan Öktem, akustik gitarda Ayhan Günyıl ile Ateş Berker Öngören, klavyede Serhat Ersöz ve Matthew Erdem, klarnette Göksun Çavdar, udda Özdemir Güz ve vokallerde Faruk Emre Kürklüoğlu ile Ozan Öztürk’ten oluşuyor; organizasyon süreci ise Hitt Prodüksiyon tarafından yürütülüyor.