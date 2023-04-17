Tanfer Sağlık Grubu iftarda buluştu

Tanfer Sağlık Grubu iftar buluşmasını Sarıyer’de bulunan Six Senses Kocataş’ta gerçekleştirdi.

Davete teşrif eden hocanın ezan okuması ile başlayan iftar programında açılış konuşmasını yapan Tanfer Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nihat Tanfer “Bugün iki vesile ile bir araya geldik” diye sözlerine başlayarak, ülkemizde yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmak için depremzede çocuklarımıza eğitime destek amaçlı burs verileceğini ve bu amaçla gecede düzenlenen Uğur Batur müzayedesinin de gelirinin bağışlanacağını ifade etti.

Merhum annesi Handan Tanfer ve değerli eşi Seycan Tanfer’in merhum annesi Nazlı Özel’in ölüm seneyi devriyeleri de saygıyla anıldı.