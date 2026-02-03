Taha Şahin’den radikal imaj değişimi

Uluslararası projelerde yer alan ve birçok ünlü ile global marka için kamera karşısına geçen model Taha Şahin, katıldığı bir reklam çekimi sırasında yaptığı radikal imaj değişikliğiyle dikkat çekti.



Uzun süredir kullandığı sakallarını tamamen kesen Şahin, bu değişimin kariyerinde adeta şans getirdiğini belirtti. Çekim sonrası ortaya çıkan karelerin billboardlarda kullanıldığını söyleyen başarılı model, annesinin bile kendisini ilk anda tanıyamadığını dile getirdi.

ANNESİ BİLE TANIYAMADI

Yaşadığı bu durumun yalnızca kişisel bir anı olmadığını vurgulayan Şahin, modellik mesleğinin farklı karakterlere ve görsel kimliklere hızlı şekilde adapte olabilme becerisi gerektirdiğini ifade etti. Profesyonel kariyeri boyunca birçok kampanya, reklam ve defile projesinde yer alan Şahin, her işte farklı bir hikâyenin parçası olduğunu belirtti.

Ünlü model, modelliğe bakışını şu sözlerle özetledi: “Model, yalnızca kıyafeti taşıyan kişi değil; markanın vermek istediği mesajı bedeniyle, duruşuyla ve ifadesiyle aktaran bir anlatıcıdır.”