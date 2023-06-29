Sosyal medya Kerem Bürsin'i konuşuyor! Oyuncudan anlamlı destek

Hafsanur Sancaktutan ile başrolü paylaştığı Ya Çok Seversen dizisi ile ekrana dönmeye hazırlanan Kerem Bürsin, yardımsever yönüyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.



Oyuncu son olarak Darüşşafaka'ya yüklü miktarda bir bağış yaptı. Bürsin'in bağışıyla bine yakın öğrenci, 8 yıl boyunca tam burslu okutulacak. Kurban Bayramı için Darüşşafaka'ya bağışta bulunan Kerem Bürsin, kurum tarafından yayınlanan teşekkür belgesini de Instagram hesabından paylaşarak 'Bayramımız kutlu olsun' notunu düştü.



Teşekkür belgesinde tüm bağışı kendisinin yaptığı düşünülen oyuncu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda iddiayı yalanlayarak "Şimdi gördüm haberinizi… Öncelikle bunu yazmam gerekiyor çünkü yapılan haberler yanlış ve bu haberler doğruymuş gibi üstlenemem. Evet bir bağışta bulundum ama bağışta bulunan herkese bu mektup geliyor Darüşşafaka Cemiyetinden. Önemli olan destek olmamız. Sevgiler saygılar" dedi.