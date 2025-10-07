Sorgu'dan yeni tanıtım 07.10.2025 16:06 Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'un başrolünü paylaştığı 'Sorgu' dizisinden bir tanıtım daha yayınlandı. Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'un başrolünü paylaştığı 'Sorgu' dizisinden bir tanıtım daha yayınlandı. Yakında TOD ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan projenin ikinci sezonu, yalnızca şüphelileri değil; aile bağlarını, güveni, adaleti ve insan doğasının tüm yönlerini etkileyici bir biçimde ele alacak. 'Sorgu', Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde de eş zamanlı yayınlanacak. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN