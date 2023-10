Six Senses Kocataş Mansions'dan lezzetli brunch

Six Senses Kocataş Mansions, Istanbul, dünyaca ünlü sürdürülebilirlik felsefesi ışığında, tamamı yerel üreticilerden temin edilerek hazırlanan brunch menüsü ile her Pazar günü, 12:00-15:00 saatleri arasında misafirlerini ağırlıyor. Yemyeşil ağaçlarla çevrili görkemli avlusunda Boğaz’ın mavisini köşkün tarihi ambiyansla buluşturan Six Senses Kocataş Mansions, Istanbul titizlikle tasarlanan brunch menüsü ile eşsiz bir Pazar deneyimi sunuyor.

Anadolu’nun en özel lezzetleri

Six Senses Kocataş Mansions, Istanbul, brunch menüsünde Anadolu’dan derlenen yerel ve mevsimsel ürünler öne çıkıyor. Ekmek ustası tarafından taze hazırlanan ekşi mayalı ekmekler, tatlı ve tuzlu çörekler, Anadolu’nun farklı bölgelerinden özel olarak seçilen peynirler ve kurutulmuş etler, marine edilmiş Hatay zeytinleri, Kemerburgaz manda kaymağı, Eğriçayır karakovan balı gibi sayısız yerel lezzetle zenginleşen Pazar Brunch’ı sevdiklerinizle geçireceğiniz keyifli saatleri eşsiz bir gastronomi deneyimine dönüştürüyor. Lavaş ile servis edilen muhammara, mücver ve mersin karides güveç, taş fırından sıcak sıcak servis edilen Napoli usulü pizza ve tırnak pide keyifli Pazar Brunch’ına eşlik ediyor. Otelin kendi bahçesinden toplanan mevsim yeşillikleri, taze otlar ve domatesler ise brunch menüsünü ayrıştıran en özel ürünler arasında yerini alıyor.

Dünya ve Türk mutfağının vazgeçilmezleri

Baştan sona unutulmaz bir gastronomi deneyimi sunan Six Senses Kocataş Mansions, Istanbul, menüsünde yer alan Dünya ve Türk mutfağının en özel lezzetlerinden tavuk taco, Lomo Saltado Empanada, dana çöp şiş, kaşarlı köfte ve döner ile öne çıkıyor. Tatlılarda ise New York cheesecake, Türk kahvesi ile hazırlana Crème Brule, Tiramisu, Mini dulce de leche ve sakızlı puding sevdiklerinizle geçireceğiniz unutulmaz bir güne imza atıyor.

Boğaz’ın en nadide kıvrımı Sarıyer’de, şehrin tarihini aynalayan iki muhteşem yalıda konumlanan Six Senses Kocataş Mansions, Istanbul’un sürdürülebilirlik felsefesi ışığında sunduğu unutulmaz gurme Pazar Brunch’ı deneyimine canlı müzik performansı da eşlik ediyor.