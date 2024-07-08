Sıvı ihtiyacını karşılamak için sadece su içmek yeterli değil

Yetersiz sıvı alımı, yoğun alkol tüketimi, egzersiz ve yoğun performans gerektiren aktivitelerde vücudumuzun su kaybı yüksek bir seviyeye çıkıyor. Vücudun alınan sıvıdan daha fazlasını kaybetmesi sonucunda vücutta sıvı ve elektrolit eksikliği meydana gelir. Dehidrasyon olarak tanımlanan bu durumun belirtilerinde ilk göze çarpan yan etki, ağız ve boğaz kuruluğu olsa da ileri seviyelerde baş ağrısı, yorgunluk-halsizlik, deride kuruma, eklem ve kaslarda ağrı, sindirim sistemi sorunları, idrar renginin koyulaşması gibi ciddi sağlık sorunları yaşanabiliyor. Özellikle de hava sıcaklıklarının yükseldiği yaz aylarında artan terlemeyle birlikte sıvı kaybı daha fazla olduğu için yorgunluk-halsizlik sorunları günlük hayatı etkiler boyuta ulaşabiliyor. Güneş yorgunluğundan kurtulmak, güneşe ve sıcağa dayanıklılığı arttırmak için yitirilen suyun yerine konulması yetmiyor, elektrolit desteği de gerekiyor.

SIVI KAYIPLARINDA SADECE SU İÇMEK YETERLİ DEĞİL

Vücuttaki suyun yüzde 5’inden fazlası kaybedildiği takdirde fiziksel bulguların ortaya çıktığının altını çizen Doç. Dr. Sare Güntülü Şık, “Su eksikliği, kişinin konsantrasyon ve enerji kapasitesini etkilerken, organların normal şekilde çalışmasını engelleyerek, kişinin sağlığını da tehdit eder. Normal vücut fonksiyonlarının devamı için yitirilen suyun mutlaka yerine konulması gerekir ancak sıvı kayıplarında sadece su ve tuz almak işe yaramayabilir. Çünkü tuz içerisinde yer alan sodyumun bağırsaklardan emilimi, diyare ve aşırı sıvı kayıplarında bozuluyor. Bu tip durumlarda vücudumuzda önemli işlevlere sahip olan elektrolitlerin takviyesi gereklidir. Bunun için de elektrolit tozu kullanılabilir” diyor.

ÇİNKO VE MAGNEZYUM TAKVİYESİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Doç. Dr. Şık, vücut sıvıları içinde erimiş halde bulunan ve tuz çözeltileri olan elektrolitlerin işlevlerini, “vücudumuzdaki sıvıların hücrelerimizin içinde ve dışında dağılımını yaparken, hareketini sağlayan osmotik basıncı da ayarlarlar” diyerek anlatırken, vücutta üretilmediklerinden ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşmamak için özellikle çinko ve magnezyum ile zenginleştirilmiş elektrolit takviyesinin önemli olduğunu vurguluyor.

İSHAL, KUSMA VE GÜNEŞ ÇARPMALARINA DİKKAT

Yaz aylarında artan ishal, kusma ve güneş çarpmalarına da dikkat çeken Doç. Dr. Sare Güntülü Şık, bundan kaçınmak için yapılabilecekleri ise şöyle anlatıyor:

“Yaz aylarında ishal ve kusma gibi problemler daha sık yaşanabiliyor. Diğer yandan sıcak havalar ve uzun saatler güneşte kalmak vücut ısısının yükselmesine ve sıvı kaybına neden olabilir. Bu gibi durumlar sonrasında güneş çarpması, halsizlik ve baş ağrısı gibi zorlayıcı durumlarla karşılaşılabilinir. Elektrolit sıvısı kullanmak, vücudun su kaybının önlenmesi için ihtiyaç duyulan elektrolitlerin yerine konulmasına destek olurken, elektrolit sıvıları içeriklerindeki çinko sayesinde bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna da katkıda bulunur.”

SUPPLYTE: ENERJİ İÇECEĞİ DEĞİL ELEKTROLİT TOZU

Çinko, Magnezyum takviyeli elektrolit tozu Supplyte, hem sıvı kaybının replasmanı hem de elektrolit ve mineral dengesini sağlar. Sıvı ve elektrolit kaybı yaşayan kişilerin kullanabildiği ve dehidrasyon kaynaklı oluşabilecek element ve mineral dengesizliklerini önlemeye yardımcı olan elektrolit tozu Supplyte’ın bir saşesi, 500 ml suya karıştırılarak içilir.

Her yaş grubunun kullanabildiği Supplyte; soğuk, ılık veya sıcak tüketime uygun kullanımıyla su içme alışkanlığını da arttırır. Akut dehidrasyonun yol açtığı sıvı ve elektrolit kaybını önleyen Supplyte, kronik dehidrasyona bağlı sıvı ve elektrolit kaybı sonucu oluşan hastalıkların tedavisine de destek olur. Elma veya mango&şeftali aromasıyla çocuklar için de kolay içim sağlar.