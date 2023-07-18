Sitare Akbaş karavanla Avrupa turuna çıktı

18.07.2023 20:46

Güzel oyuncu Sitare Akbaş, karavanla İsviçre Alp dağları ve İtalya Como gölünde kamp yaptı. Sitare Akbaş, konuk olduğu bir Youtube programının çekimleri için karavanla İsviçre Alp dağlarında 2700 metre yüksekliğine kadar çıktı.