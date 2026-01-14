Sinan Sicimoğlu, Idris Elba ile aynı dizide!

Türk oyuncu Sinan Sicimoğlu, uluslararası kariyerinde önemli bir eşiği daha geride bırakıyor. Sicimoğlu, dünyaca ünlü yıldız Idris Elba’nın başrolünde yer aldığı Apple TV+ dizisi Hijack'in merakla beklenen ikinci sezonunda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



Londra’da gerçekleşen gala gecesi, adeta yıldızlar geçidine sahne oldu. Gecede Idris Elba ile birlikte objektiflere yansıyan Sinan Sicimoğlu, kırmızı halının dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Başarılı oyuncu, bu projeyle birlikte Hollywood yolunda emin adımlarla ilerleyen sayılı Türk oyuncular arasında yerini sağlamlaştırdı.

ALMANCI KARAKTERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Hijack dizisinde Nihat Kaya karakterine hayat veren Sicimoğlu, Almanya’da yetişmiş bir tren kondüktörünü canlandırıyor. Almancı kimliği, Almanca aksanı ve güçlü oyunculuğuyla hikâyeye derinlik katan karakter için özel dil ve aksan dersleri alan oyuncu, rolüne titizlikle hazırlandı.

14 OCAK’TA YAYINDA

İlk sezonuyla büyük ses getiren Hijack’in ikinci sezonu, 14 Ocak 2026 tarihinde Apple TV+’ta izleyiciyle buluşacak. Aksiyon ve gerilimin dozunun yükseldiği yeni sezonda, Sinan Sicimoğlu’nun performansı şimdiden merak konusu. Uluslararası projelerde adından daha sık söz ettirmeye başlayan Sinan Sicimoğlu, bu rolüyle yalnızca kariyerinde değil, Türk oyuncuların global yolculuğunda da önemli bir sayfa açıyor.