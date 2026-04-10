Sinan Özen: 40 yıllık hikayemi sahneye taşıyorum

Başarılı sanatçı Sinan Özen, yeni projesi Senli Benli sahne şovunu tanıtmak için basın mensuplarıyla bir araya geldi.

40 yıllık sanat hayatını sahneye taşıyacağı bu özel proje hakkında konuşan Özen, izleyicileri hem duygusal hem de eğlenceli bir yolculuğun beklediğini söyledi.

Muhabirlerle sohbet gerçekleştiren Sinan Özen, “Senli Benli nasıl bir proje olacak?” sorusuna içtenlikle yanıt veren sanatçı, “Ben Sinan Özen olarak 40 yıldır bu sektördeyim. Bu süreçte yaşadığım güzel anılar, zor zamanlar. Hepsini sahneye taşıyacağım. Biraz komedi, biraz dram; müzikal dokunuşlarla ve şarkılarımla izleyiciye aktaracağım. Tabii ki şarkılarım sahnede yer almaya devam edecek” dedi.