Sevda Demirel neden evlilik düşünmüyor? Estetikli erkeklere gönderme!

Snob Magazin'in haberine göre; Sevda Demirel, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Kuzenine estetik yaptırmak için Nişantaşı'na gittiğini söyleyen model, "Olağanüstü hızlı geldim. Anadolu Yakası'ndan geldim. Araçla gelseydim dört saat olacaktı. Marmaray ve metro yaparak geldim. Maalesef bazı insanlarımız teneke parçasıyla yani arabayla hava yapma ve hor görme gibi durumları var. Arabadan inerken zannedersin Kral Charles iniyor. Komedi! New York'ta yaşadım 2.5 sene Keanu Reeves gibi dünya yıldızı her yere metroyla gidip geliyordu. Salaş ve yırtık kotlarıyla geziyordu. O adam onu yaptıktan sonra Türkiye'de Ferrari ve Bentley'ler kenara atıldı. Herkes metroya binsin. Marmaray uçak hızı... Arabamı bile kullanmıyorum. Arabam garajda tozlandı. Bisiklet ve sahilde paten kullanıyorum" dedi.

Fit haliyle ilgili Demirel, "Hayatıma ve sağlığıma dikkat ediyorum. 10 yıldır nutella, pizza ve hamburger yemiyorum. 53 yaşına giriyorum mükafatını görüyorum" diye konuştu.

ÖNCELİK SIRALAMAM DEĞİŞİYOR

Estetikle ilgili Demirel, "Her insan ve erkekte var. Bugün erkek olan kuzenine yaptıracağım. Estetik güzel bir şey tabii bir ölçüsü olması lazım. Erkek erkekliğini kaybetmemeli. Estetik çok önemli" ifadelerini kullandı. Model, "Çok estetik yaptıran biriyle birlikte olur musunuz?" sorusuna, "Çok estetikli erkekli biriyle birlikte olmam. Burnu biraz büyük ve biraz göbekli erkek kötü durmuyor. Belirli yaştan sonra öncelik sıralamam değişiyor. Önceden vücutçu olsun diyordum. Şimdi merhametli, hayvan sevsin ve nazik olsun. Arabamın kapısını açsın ve sandalyemi çeksin. Bunlar azaldı. Üç yıldır yalnızım. Üç yıldır bir erkekle bile yemeğe çıkmadım" cevabını verdi.



Evlilik düşünmediğini söyleyen Demirel, "Evlilikler hızlı sona eriyor. O kadar masraf ve ailelerin umudu... Beraber yaşayıp mutlu olsunlar. Mutlu olan evli bir çift görmedim" ifadelerini kullandı. Model, "Hemcinsleriniz tarafından kıskanılıyor musunuz?" sorusuna ise, "Onlarında canı sağolsun. Onlar da benim yaşıma geldiğimde benim gibi olsunlar. Az yiyip olsunlar. Çok yiyip bana beddua ederlerse olmaz. Her kadının güzel olma hakkı var. Kıskançlık şeytani dürtüdür. Hayatımda hiçbir kadını kıskanmadım. Türk kadını olağanüstü genetik ama biraz fazla kıskanç" diye cevap verdi.