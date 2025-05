Settar Tanrıöğen son sağlık durumu hakkında bilgi verdi! Hemşire detayı dikkat çekti

Snob Magazin'in özel haberine; 1.5 yıl önce beyin kanaması geçirip o dönem rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılmak zorunda kalan Settar Tanrıöğen, hemşiresiyle Şişli'de görüntülendi. Sağlık durumu hakkında açıklama yapan sanatçı, "İyiyim. İlaçlarım devam ediyor. Çalışabiliyor durumdayım. Sekiz bölüm Kızıl Goncalar'da çalıştım. Kulaklık taktılar, kısa hafızada problemim var, lafları tutamıyorum. Giderek canlanıyor, iyileşecek. Terapi alıyorum, onu da azalttım. Haftanın dört günü birer seans alıyordum. Şimdi haftanın bir günü iki seans alıyorum. Her geçen gün iyiye gidiyorum" dedi. Projeleri için Tanrıöğen, "Şu anda yok ama çalışmaya hazırım. Yazın olmasa bile sezona çalışırım" diye konuştu.





Normalde Kocaeli'nde oturduğunu belirten oyuncu, "Sağlık durumu nedeniyle orası meşakkatli, suyunu kendin basıyorsun. Beyin kanaması geçirince orası zorlaştı" şeklinde konuştu.





Yanındaki hemşire için Tanrıöğen, "Her zaman yanımda. Yanımda yoksa sokağa çıkmıyorum ne olur ne olmaz diye" açıklamasını yaptı. Oyuncu, uzun süre önce eşinden de ayrıldığını belirtti.