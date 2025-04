Mert Demir ile aşkı için bir iş insanından 5 milyon dolar aldığı iddiaları ve sektörde tekelleşme nedeniyle soruşturmaya çağrılmasıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, ilk kez sessizliğini bozdu. Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin ikinci sezon fragmanını paylaşan oyuncu duygularını dile getirdi.



Sarıkaya, "Bu anın gelmesini epeydir bekliyordum. İçim içime sığmıyordu. İşimiz çok ama çok güzel diye ağzım kulaklarımda dolaşıyor, yayınlanması için gün sayıyordum. Gelsin ki sadece işini severek yapan birbirinden şahane insanların ortaya çıkardığı şeylerin ne kadar güzel ve kuvvetli olabileceği hatırlansın. Emek, azim, çalışkanlık, özveri olmadan öylesine, kalıcı ve ya gerçek hiçbir başarı olamayacağı hatırlansın. Gelsin ki yüzümüzü güldürsün. İyi gelsin. Oh be diyelim... Sonra her şey anlamını ve gerçekliğini yitirdi. Normal gündelik hayat diye bir şey kalmadı. Her gün herkes bunca kalp kırıklığı, umutsuzluk ve üzüntüyle baş etmeye çalışırken ben de herkes gibi kendimi herkese ve her şeye çok yabancı hissediyorum. Kendimi yabancı hissetmediğim tek yer işim. Bana şu sıralar bir nebze iyi hissettiren tek şey de işim. O yüzden hatırlamak istiyorum. Birbirinden harika oyuncu arkadaşlarım ve ekip arkadaşlarımla beraber ortaya çıkardığımız şeyin ne kadar güzel olduğunu, hepsini ne kadar çok sevdiğimi, kendimi en son güvende ve mutlu hissettiğim yerin bu set olduğunu, ne kadar şanslı olduğumu hatırlamak istiyorum. Emeği geçen herkese sete çıkmadan önce, sette, çekim bitiminden yayına hazır edinceye kadar herkese bunu mümkün kıldığı için teşekkür ederim. İyi ki varsınız" dedi.