Serdar Ortaç ekranlara geri dönüyor

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, uzman psikolog ve yazar Yelda Başaran ile birlikte önümüzdeki günlerde beraber hazırladıkları bir televizyon projesiyle ekranda olacaklarının müjdesini verdi. İkilinin sunacağı program eğlenceli bir yarışma formatı olacak.

20 YILLIK DOSTU SERDAR ORTAÇ'IN SON DURUMUNU ANLATTI

Şuan 20 yıllık dostu Serdar Ortaç’a psikolojik danışmanlık yapan Yelda Başaran, Serdar Ortaç’ın bulmacasını çözdü. Ona eski huzurlu günlerine doğru yolculuk yaptırdı. Başaran "Müzik duyguların kısa yoludur. Serdar Ortaç kalbimize adeta antidepresan etkiler yapan duygularımızın Psikoterapisti bir hayat sanatçısıdır! Onun gibi böyle hayat Misyonu insanların duygusal hayatlarına dokunmak olan hassas ve başarılı sanatçılar bir süre sonra kendini ne kadar ihmal ettiğinin farkında olmadan sadece üretmeye odaklanarak içinde ki huzuru kaybedebilir. Onların bu huzura tekrar buluşturmak onların bulmacasını çözmektir. Sevgili Serdar ile biz bunu yaptık ve birlikte bir huzur yolculuğuna çıktık" dedi.

"SERDAR ORTAÇ BUNALIMDA DEĞİL"

Başaran, Ortaç ile ilgili şunları söyledi:

Son zamanlarda herkes onu kendini evine kapadığı için bunalımda olduğunu zannediyor. Halbuki biz Serdar ile yaptığımız terapiler sonucunda Serdar’ın Yalnızlığı bunalım yaşattığı için değil huzur verdiği için seçtiğinin sonucuna vardık .Serdar Ortaç Bulmacasının anahtar şifresi huzurdur. Bundan sonra onun adına her şey çok güzel olacak. Sevenlerine müjdeler olsun dedi.

SERDAR ORTAÇ’A MUTLULUK SEPETİ ARMAĞAN ETTİ

Sağlıklı yaşamakta bir sanattır. Serdar Ortaç da sanıldığı gibi sağlıksız değil oldukça sağlıklı beslendiğini dile getiren Başaran "Bizim işimiz de bir nevi ‘’mutluluk sanatı’’ bugün Serdar'la bir arada olmamızın sebebi benim uzun zamandır ‘’Yelda başaranla iyi yaşam sanatı’’ adlı köşemde bir hayat sanatçısı olan kişinin aslında ne kadar sağlıklı ve kaliteli beslendiğini öyle zannedildiği gibi mutsuz değil mutlu olduğunun mesajını vermekti. O yüzden bende bugün Serdar Ortaç’ı mutlu edecek gıdalardan oluşan bir mutluluk sepeti hazırlayarak kendisine armağan etmek istedim." şeklinde konuştu.