Semra Güzel yeni projesiyle ekranlarda

İzmir’de doğan ve uzun yıllar Almanya'da yaşayan, kendi güzelliği kadar iç güzelliğiyle de dikkat çeken Semra Güzel, sevdiği mesleğinde emin adımlarla ilerliyor ve daha da güzel işlere imza atmaya devam ediyor. Yeni işiyle izleyicilere ilham veriyor. Televizyonculuğun yanı sıra Aile Danışmanlığı eğitimi alan Semra, Kanal7 ekranlarında yeni bir projeye imza attı. Her sabah 8.15'te izleyicilere enerji veren programıyla hayatın farklı perspektiflerini sunuyor.

Semra Güzel, sadece bir evlat ve kadın olmanın ötesine geçerek eş olmanın ve bir yuva kurmanın verdiği farklı bakış açısını keşfediyor. Zor dönemlerden geçsek de, mücadele ederek şükretmeli ve geçici hayatta kalıcı iyiliklere imza atmalıyız. Semra, ekranlardan evlere doğrudan dokunarak izleyicilerin hayatlarına değer katıyor.

İzleyicilerle özel bir bağ kuran Semra Güzel, yaşadığı her duyguyu paylaşarak onların hayatına dokunuyor. İyilik ve dua ile dolu olan Semra, hayatta karşılaştığı iyi insanlarla birlikte olmanın değerini öğreniyor ve bu değeri izleyicilere aktarıyor.