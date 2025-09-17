Semiramis Pekkan’dan konuşulacak reenkarnasyon açıklaması!

BloombergHT’de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programının konuğu Semiramis Pekkan oldu. Pekkan, samimi açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kitledi.

AÇLIĞIN NE DEMEK OLDUĞUNU BİLİRİM

Hintli milyarder Gulu Lalvani ile 35 yıllık evliliğin ardından yollarına ayıran Pekkan sözlerine şöyle başladı “Meslek hayatımın başında zor zamanlar geçirdim. Açlığın ne demek olduğunu biliyorum. Çok zevkle yaptım tiyatroyu ama yaptığım meslek beni doyurmuyordu. Bir avuç üzümle akşamı geçirdiğim geceler oldu. O yaşadıklarım bana ders oldu.”

EŞİMİN İMKANLARINI TABİİ Kİ KULLANDIM

Pekkan sözlerine şöyle devam etti “Eşimin sağladığı imkanları tabii ki kullandım onu da yalanlayamayacağım. Tabii ki hoşuma gitti”

ÇOCUĞUM İÇİN AYRILMAKTA GEÇ KALDIM ÇOK DAHA ÖNCE AYRILABİLİRDİM

Hintli Milyarder Gulu Lalvani’den Zoran adında bir çocuğu olan Pekkan sözlerine şöyle devam etti “Benim korkularım başkaydı. İkinci evliliğimde Gulu beyle evliliğimde korkularım vardı. Benim korkum hep oğlumdu. Biraz daha büyümesini bekledim ayrılmak için. Beni seven bir insandı ama hayat görüşlerimiz yavaş yavaş değişmeye başlamıştı. Çok daha önce hareket edebilirdim ama evladım benim için çok önemliydi. Onun için orada biraz daha uzun durdum”

EŞİM AYRILIRKEN SIKINTI YARATTI

O benim şahane adam bile ayrılırken sıkıntı yarattı yani yaratmadı dersem yalan söylerim.”

SOSYETEYİ HİÇ ÖZLEMEDİM, DUYUNCA TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR

Aslı Şafak’ın Hintli milyarder eşinizle yaşadığınız hayatı özlüyor musunuz? sorusuna “Hiç özlemedim beni çok yordu o hayat. Parti duyduğum zaman tüylerim diken diken oluyor. Hintlilerde olan bir şey bunlara partinin p’sini söyle herkes çantasını alıp yolda şekerim bayılıyorlar. Sosyal hayatı hiç özlemedim hemde hiç aman söyleme bana tüylerim diken diken oluyor” “Eski eşimle flört ettiğimiz dönem bir mücevher beğendim. Bir anda pazarlık yapmaya başladı. Utancımdan yerin dibine girdim. Bunu yaptığı için bir daha bir şeye güzel demedim”

ABLAM BU DÜNYAYA STAR OLARAK GELDİ

Semiramis Pekkan, Süperstar Ajda Pekkan hakkında şu açıklamaları yaptı “Ruhlar olmaları gereken yere seçerek geliyorlar. Ben o aileye başka bir ruh olarak geldim, benim canım ablam bambaşka bir ruh olarak gelmiş. O bir artist bir Star olarak gelmiş ben de bu tür gelmişim”

REENKARNASYONA İNANIYORUM

Semiramis Pekkan sözlerine şöyle devam etti “Hepimizin hayatında geçmişlerimiz var. Ben reenkarnasyona inanan biriyim. Başka türlü olmuyor mantığımı almıyor başka türlüsünü.”