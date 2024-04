Selman Nacar’ın ödüllü filmi ‘Tereddüt Çizgisi’ 3 Mayıs’ta sinemalarda

Zürih, Free Zone, Cinemed Brüksel Akdeniz ve Aras Film Festivallerinden ödüllerle dönen film vizyondan hemen önce 43. İstanbul Film Festivali’nde Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek. Festivalin ulusal yarışma bölümünde ilk kez sinemaseverlerle buluşacak filmin prömiyeri 27 Nisan Cumartesi 21.30’da Atlas 1948’de yapılacak.

New York prömiyerini New Directors New Films Festivali'nde Nisan başında yapan, Selman Nacar’ın yazıp yönettiği ikinci uzun metrajlı filmi ‘Tereddüt Çizgisi’nde, Avukat Canan’ın masum olduğuna inandığı ve uzun süredir savunduğu bir cinayet zanlısının hüküm duruşması gününde kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalmasının hikayesi anlatılıyor. Filmin başrolünde Tülin Özen yer alırken kendisine Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin, Vedat Erincin, Erdem Şenocak eşlik ediyor.

‘Tereddüt Çizgisi’nin dünya haklarını ‘The Delinquents’, ‘Veni Vidi Vici’, ‘Kokomo City’ gibi uluslararası film kategorisinde Oscar adayı olan filmleri de temsil eden Magnolia Pictures International üstlendi.

Yapımcılığını Kuyu Film, Fol Film, Karma Films, TRT, BKM Mutfak, Sev Yapım, Nephilim Producciones, Point Film’in yaptığı filmin çekimleri 2022 yılında Uşak’ta gerçekleştirildi. Türkiye- İspanya-Romanya -Fransa ortak yapımı olan film San Sebastian Film Festivali WIP, Cinelink, Arras Days, First Cut Lab, 12 Punto, Köprüde Buluşmalar ve Antalya Film Forum destekleriyle tamamlandı.

‘Tereddüt Çizgisi’, 3 Mayıs’ta Başka Sinema dağıtımıyla vizyonda!