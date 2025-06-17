Selen Görgüzel kadınlar için söyledi

Selen Görgüzel, Bursa Kadın Girişimciler Ödül Gecesi’nde sahneye çıktı.



Gecede 25 farklı kategoride ödül sahiplerini buldu.



Selen Görgüzel hem sahne şovu hem de beachlerde en çok dinlenen şarkısı ‘Arabex’ ile geceye damga vurdu.



“Kadın dinleyicilerim hep daha fazla” diyen Görgüzel "Tüm kadın girişimcileri tebrik ederim. Çalışan, üreten, emek veren her kadının yanındayım” dedi.



KISKANILAN KADIN DEĞİLİM

Görgüzel ayrıca "Kadınlar tarafından kıskanılan bir sanatçı değilim. Beni daima partnerleri ile izlemeye gelirler ve çok eğleniriz.

Bu akşamda kadın girişimcileri ödül töreninde sahnede olmak bir daha kadınların arkamda olduğunu hissettirdi" sözlerini eklerek yine unutulmaz bir gece yaşattı.