Selen Görgüzel'e sürpriz bir isimden destek

Geçtiğimiz gün bir mekanda sahne alan şarkıcı Selen Görgüzel, hayranlarının paylaştığı sahne videoları ile gündemde.

Sahnede Kayahan’ın “Yemin Ettim” şarkısını seslendiren Görgüzel, şarkının kısa bir bölümünde detone oldu. Video aynı gün içerisinde tüm sosyal medyada yayınlandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Selen Görgüzel; "Sahne aldığım mekanda, en sevdiğim şarkıyı seslendirirken, orkestra ile yaşanan teknik problemlerden dolayı küçük bir detone olma durumu yaşandı. Mekanda bulunan misafirler arasında bazı kişiler görüntüleri ben hep detone oluyormuşum gibi sosyal medyada paylaştı. Basına yansıdığı için bunun yorumları da çok kalp kırıcı oldu. Çünkü mesleğim benim kırmızı çizgim. Her geçen gün kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum. Bir de bunun üzerine sanatçı arkadaşlarımdan gelen negatif yorumlar da tuz biber oldu. Özellikle Işım Karaca’nın bir kadın olarak sahip çıkması gerekirken, yargılayıcı durumu ekstra üzdü beni. Ama sağolsun İbrahim Tatlıses’in desteği beni çok mutlu etti. Meslek hayatım boyunca unutmayacağım” dedi.

İbrahim Tatlıses, “Bende sahnede çok teknik problemler yaşadım, detone olduğum zamanlarda olmuştur” diyerek şarkıcı Selen Görgüzel’e destek oldu.