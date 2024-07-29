Selçuk Balcı'dan fenomenlere uyarı

Selçuk Balcı, Kıbrıs Merit Royal Diamond Hotel'de sahne aldı. Bu ay dördüncü kez Kıbrıslı sevenleriyle buluşan sanatçı, son dönemde sosyal medya fenomenlerinin şarkı çıkarmasına, "Sosyal medya fenomenliği diye bir meslek olmadığı için arkadaşlar bir şekilde dikkat çekerek popüler oluyor. Biraz yeteneği olan da olmayan da müziğe yöneliyor. Müzik, fenomenciliği basamak olarak kullanıp yöneleceğin bir şey değildir. Müzik doğuştan gelir. Ben küçükken de enstürman çalıyordum. Lütfen çocuk yaşta başlasınlar. 'Fenomenlik olmadı artık müziğe yönelenim' artık basite kaçıyor" dedi.

Ahsen Kartoğlu ile iki yıl önce evlenen Balcı, "Güzel gidiyor. Hayatım düzene girdi. Romantik bir insanım. Yengeç burcuyum. Ahsen ile oturup mumu yakar beste yaparım. Bir ara Ahsen'e, 'Bu olmuyor hiçbir şey üretemiyorum, ayrılalım' diye takılıyordum, Ahsen ise, 'Sen beni beste yapmak için kullanıyorsun' diyor. Üretmek için acı çekmeye gerek yok. Başkasının acısını duyup yazmak da lazım" açıklamasını yaptı.

Ankara'da yaşayan şarkıcı, "İstanbul'u çok seviyorum. Kalabalık şehir. Deprem şehri olması korkutuyor. İlkokul beşe kadar Ankara'daydım. Orayı seviyorum. Terlemiyorsun. Bir de denizi özlemeyi seviyorum o anda soluğu Karadeniz'de alıyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni şarkılar üretmeye devam eden Selçuk Balcı, "Hazırda bekleyen şarkı ve kliplerim, var yaz sonu sevenlerimle buluşturmak için heyecanlıyım" dedi.