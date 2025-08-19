Şehrin kalbinde, hayat boyu hatırlanacak bir “Evet”

Sheraton İstanbul City Center, hayatlarının en özel “evet”inisöyleyecek çiftleri, zarafetle tasarlanmış bir düğün deneyimiyle buluşturuyor. İstanbul’un kalbinde yer alan otel, şehrin enerjisini; modern mimarisi, yüksek hizmet standartları ve duygulara dokunan detaylarla bir araya getirerek hayalleri gerçeğe dönüştürüyor.

IŞILTILI BAŞLANGIÇLARA İLHAM VEREN BALO SALONU

710 m²’lik kolonsuz balo salonu, yüksek tavanı ve ferah yapısıyla çiftlerin hayalini kurduğu atmosferi yaratmak için ideal bir alan sunuyor. 500 kişilik yemekli ve 700 kişilik kokteyl kapasitesiyle büyük kutlamalara ev sahipliği yaparken, geniş fuaye alanı da karşılamadan ilk dansa uzanan her anı özel kılacak şekilde planlanıyor.

ESTETİK VE ZARAFETİN KİŞİSEL YORUMU

Düğün günü, çiftlerin hayalini yansıtan bir masal gibi olmalı. Sheraton İstanbul City Center’da dekorasyon tercihleri, davetlisayısına göre özenle şekillendiriliyor. 200 kişi ve üzeri organizasyonlarda, düğün paketine özel masa süsleme paketi (8 kollu şamdan, renk seçenekleriyle Napolyonsandalye ve masa örtüsü, şamdan altı kare ayna ve mumluk) dahilediliyor. Sunulan bu detaylar, estetik ve zarafeti modern dokunuşlarla biraraya getirerek kutlamaya benzersiz bir atmosfer katıyor.

DÜĞÜN BİR GÜNDEN FAZLASIYSA

Sheraton İstanbul City Center’da düğün sadece o ana değil, öncesine ve sonrasına da özenle dokunuyor. 2.000 m²’lik spa alanında gelin hamamı etkinlikleri düzenlenebiliyor; hazırlık süreci için ayrılmış özel odalarda çiftler güne huzurlu bir başlangıç yapabiliyor. Düğün sonrasında ise çiftlere özel olarak sunulan masaj deneyimi ve suit odada konaklama hizmetiyle bu özel gün, konforlu bir şekilde tamamlanıyor.

LEZZETLE BAŞLAYAN BİR YOLCULUK

Sheraton İstanbul City Center’da düğün menüleri, yalnızca damak zevkine değil, aynı zamanda duygulara da hitap edecek şekilde hazırlanıyor. Executive Şef Necati Tunuslu ve ekibinin özenle yarattığı 5 farklı menü alternatifi – Princess, Emerald, Radiant, Marquise ve Round – her biri kendi karakterine sahip şık sunumlarıyla beğeniye sunuluyor. Başlangıçlardan tatlıya, ana yemekten düğün pastasına kadar tüm menüler, mevsiminde ve kaliteli malzemelerle hazırlanıyor. Menü tadımı, çiftlere karar sürecinde eşlik eden deneyimli ekiplerle birlikte gerçekleştirilerek tamamen kişiselleştirilebiliyor. Farklı damak zevklerine hitap eden bu menüler, şıklıkla servis edilen tabaklarda bütüncül bir deneyime dönüşüyor.



ŞEHRİN KALBİNDE HAYALLERİNİZDEKİ DÜĞÜN İÇİN BULUŞALIM

Modern dokunuşlarla tasarlanmış, merkezi konumuyla kolay erişilebilir ve her detayı özenle planlanmış bir düğün için, Sheraton İstanbul City Center misafirlerini şehrin kalbinde bir araya gelmeye davet ediyor.