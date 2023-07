Seçim sonuçlarını bilen astrologdan çarpıcı dolar tahmini!

Yeni Ay'la birlikte başladığımız Temmuz'un sonlarına yaklaşıyoruz. Venüs 22 Temmuz 3 Eylül tarihleri arasında gerilemeye başladı. Retro etkisi bizi düşünmeye, geçmişi ve geleceğimizi analiz edip ona göre hareket etmeye sevk ediyor. Artık yılın ikinci yarısı başladı.

YENGEÇ YENİ AYI BİZE NE GETİRİYOR?

Yengeç Yeni ayı, 17 Temmuz'da gerçekleşti. Bu yeni ay ile duygularımızın dengede olmadığı bir zaman dilimine girmiş bulunmaktayız. 20 yıllık bir döngünün kapanması ile bize ağırlık veren, ruhumuzda, omuzlarımızda, bilincimizde oluşan tüm kayıtların, düşüncelerimizde ve eylemlerimizde gelgitler oluşturacağı bir sürece girdik. 22 Temmuz'da başlayan Venüs retrosuyla birlikte önümüzdeki 2 ay boyunca aile, arkadaşlık, aşk, iş ve ortaklık olmak üzere tüm ilişkilerinizi gözden geçirip, değerlendirebileceğimiz bir süreç bu. Size iyi gelenin peşinden koşacağınız bir enerji aynı zamanda. Bu döngüde ilerlerken geçmiş deneyimlerimizden ders çıkartmalı, yeniden yapılanmamız ve ileriye dönük daha sağlam adımlar atmalıyız. İşte tam da bu süreçte her düşüncemize, her hamlemize dikkat etmeliyiz zira yeni başlangıçlar yaparken ruhumuzda daha büyük hasarlar bırakabiliriz. Venüs her sekiz yılda bir Aslan burcunda geri hareket ediyor. Bu nedenle 2015 yazını bir düşünün. Çünkü o zaman yaşadığınız durum ya da olaylara benzer durumlarla karşılaşabilirsiniz.

TEMMUZ-KASIM ARASI YATIRIM YAPACAKLAR DİKKAT!

Temmuz yeni ayı ve paranın gezegeni Venüs'ün geri hareketiyle piyasalarda hızlı hareketlenme başladı. Bu yüzden Temmuz-Kasım arası yatırım yapacak herkes dikkat etmeli çünkü bu zaman dilimi alınacak kararlar, imzalar, ikili ilişkiler sizi Yengeç etkisiyle yanlış düşüncelere yönlendirebilir. Acele alınan yatırım kararları Koç düğümüyle bir ip gibi boynunuza dolanabilir. İşte bu yüzden yılın ikinci yarısında yapacağınız her hamle için çok dikkatli olmalısınız. Mantıklı hareket ettiğiniz tüm detaylar sizi diğer seneye taşırken, yaptığınız yanlış seçimler "mendilleri çıkarıp ağlamanıza" neden olabilir.

DOLAR İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

Astrolog Zeynep Dorri Jannat'a göre tıpkı bir zamanlar Mark gibi Dolar da tarihin tozlu sayfalarında yerini hazırlıyor. Temmuz açıları ile Kasım'a kadar bir düşüp bir yükselen dolar 2024 Mart ayı itibariyle yatırım aracı olmaktan ziyade ticari alanda kullanılacak. Hatta daha da ileri gidecek olursak gökyüzü hareketleri Türkiye, Rusya ve Çin arasında 2029'a kadar ortak bir para birimine geçiş yapılacağını işaret ediyor bize.