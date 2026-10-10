Şaşırtan karar! Zafer Algöz ve Can Yılmaz'ın Burda Olan Burda Kalır gösterisi bitti

Snob Magazin'in özel haberine göre; Zafer Algöz ve Can Yılmaz'ın yıllardır birlikte yaptığı Burda Olan Burda Kalır gösterisi sona erdi.

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde gösteri yapan ikili, projelerini sonlandırdı. Aynı zamanda YouTube'da izleyici karşısına ikili, bundan sonra izleyici karşısına tek çıkacakları öğrenildi.

Zafer Algöz, gösterilerine tek başına devam edecek. İkili, Burda Olan, Burda Kalır adlı 2 perde, 120 dakikalık ortak stand-up gösterileriyle Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki sahnelerde ve kongre merkezlerinde izleyiciyle buluşmuştu. İkili, gösterilerine 2019 yılında başlamıştı. Ünlü ismin aldığı bu şok karar, merak konusu oldu. Algöz, 14 Ekim'de Ankara'da tek başına Loading gösterisiyle izleyici karşısında olacak.