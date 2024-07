Sanatın içinden, kültürün balkonundan bakmak isteyenlerin yeni adresi: Apartman No: 26

İstanbul-Londra-Berlin hattında sanat ve kültürün nabzını tutan, Türkiye'nin en büyük platformu olma hedefiyle yola çıkan “Apartman No: 26”, kapılarını açtı!

Dünyanın en sıra dışı yaratıcı zihinleriyle çalışarak, üretkenliğin kültür evrenimize kattığı olağanüstü etkileri kutlayan hikayeler anlatmayı amaçlayan “Apartman No: 26”, her kapının ardında bir hikaye, farklı yaşamlar ve komşular barındırıyor. Sanat, edebiyat, sinema, müzik, kültür dünyasına yepyeni bir platform katıldı: Apartman No: 26.

“Mahallenin yenisi” ve “Her kapının ardında bir hikaye, farklı yaşamlar ve komşular” söylemiyle, kültür-sanat dünyasından birçok değerli ismin katılımıyla gerçekleşen lansman ile “Merhaba” diyen Apartman No: 26, yayın hayatına başladı. Parfümör, koku uzmanı ve fotoğrafçı Vedat Ozan ile tarihçi, televizyon programcısı ve oyuncu Pelin Batu’nun koku ve tarih başlıklı söyleşisinin ardından farklı eğlenceli anlara sahne olan lansmanda, oluşumun hedefleri paylaşılırken, etkinliğin sponsorları arasında yer alan Berrak Turşuları tarafından Türkiye’de ilk defa üretilen salatalık turşusu parfümü deneyimi ile katılımcılara farklı bir deneyim yaşatıldı.

Türkiye’nin En Büyük kültür-sanat Platformu Olma Hedefiyle Yola Çıkıldı Apartman No: 26 sanat-kültür ekosisteminde yeni start-up'ların yaratılmasına mentörlük ederek destek olmayı ve farklı topluluklardan gelen seslere yer vererek yaratıcı çeşitliliği artırmayı amaçlarken aynı zamanda video röportajlar, podcastler ile birlikte nitelikli kültür, sanat, teknoloji ve yaşam içerikleriyle takipçilerine kusursuz bir alan sunmayı planlıyor. İstanbul-Londra-Berlin hattında sanat ve kültürün nabzını tutan, Türkiye'nin en büyük platformu olma hedefiyle yola çıkan Apartman No: 26’da kültür-sanatın her alanından insan hikayeleri ve perspektiflerine yer verilecek. Platformun açılış etkinliğinde konuşan Apartman No: 26 Kurucusu Elif Şen, “Sanatın ve yaratıcılığın sınırsız dünyasında yeni bir sayfa açmak üzere Apartman No: 26 projemizi hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. İstanbul, Londra ve Berlin hattında kültür ve sanatın nabzını tutarak, yaratıcı zihinleri bir araya getiriyoruz. Sanat ve kültür ekosisteminde yeni start-up'ların doğmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi.

Sürdürülebilir bir kültür-sanat yapısı kurmayı hedeflediklerinin altını çizen Apartman No: 26 Genel Yayın Yönetmeni Osman Palabıyık ise “Apartman No: 26 gelecek süreçte atacağı adımlarla pek çok komşuluğa sahne olacak. İstanbul, Berlin, Londra üçgeninde edebiyata, sinemaya, müziğe ve farklı disiplinlerden birçok konuya dokunarak evlere konuk olacağız. Bir yandan usta isimleri salonumuzda ağırlarken, diğer yandan da keşfedilmesi gerektiğini düşündüğümüz yetenekli isimleri terasımıza çıkıp haykıracağız. Bununla birlikte farklı topluluklardan gelen seslere yer vererek yaratıcı çeşitliliği artırmak gibi hedeflerimiz bulunuyor” dedi. Takipçilerine ilham verici, düşündürücü ve zengin içerikler sunarak, kültür-sanat dünyasında yeni kapılar açmayı müjdeleyen platformun web sitesinde kültür-sanat ve hayata dair pek çok konu işlenecek; röportajlar, inceleme yazıları ve haberler yer alacak. YouTube kanalında ise birçok farklı konseptte yayınlar yapılacak.

YouTube’da yayınlanacak ilk 4 bölümün konukları ise Ecem Erkek, Uğur Bilgin, Aytuğ Akdoğan ve Pelin Batu.