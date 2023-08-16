Sadık Ahmet filminin oyuncuları ilk kez bir araya geldi

Turgay Aydın'ın Sadık Ahmet'e hayat vereceği filmin çekimleri 21 Ağustos'ta başlayacak. Sadık Ahmet filminin çekimleri öncesi tüm oyuncu kadrosu Grand Cevahir Otel'de düzenlenen okuma provasında bir araya geldi. Turgay Aydın'ın Sadık Ahmet'e hayat vereceği filmde Taner Rumeli’de sadık Ahmet’in en yakın arkadaşı İbrahim Şerif adlı karaktere hayat verecek.

Nur Fettahoğlu, Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel, Erkan Can, Ozan Akbaba, Renan Bilek, İlker Aksum, Suzan Kardeş, Burak Satibol, Cemal Toktaş, Bade Tokel ve Aslıhan Yüsra Yılmaz gibi ünlü isimler yer alıyor. Film, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığı üzerinde kurduğu baskılara dikkat çekmek üzere başlattığı imza kampanyası ile kendisini siyasetin içinde bulup, verdiği zorlu mücadelenin sonunda ağır bedeller ödeyerek ailesi ile birlikte geçirdiği şaibeli bir trafik kazası sonucu hayatını yitiren Doktor Sadık Ahmet'in gerçek hayat hikayesini konu alıyor.