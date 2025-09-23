Robbie Williams İstanbul’a geliyor

7 Ekim’de Ataköy Marina’da sahne alacak dünyaca ünlü yıldız Robbie Williams, konser için İstanbul’a gelmeye hazırlanıyor.

Türk kökenli eşi Ayda Field sayesinde Türkiye ile özel bir bağı olan sanatçı, bu kez hem sahnede hem de özel hayatında dikkatleri üzerine çekecek. Pop müziğin efsane ismi Robbie Williams, 7 Ekim’de İstanbul Ataköy Marina’da unutulmaz bir konsere imza atacak.

Konser, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) desteğiyle, Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşecek. Williams’ın İstanbul konseri müzikseverleri heyecanlandırırken, eşi Ayda Field’inde konserde olması bekleniyor. Robbie’nin konser için İstanbul’a gelişi, aynı zamanda “eşinin memleketine dönüş” olarak da görülüyor.

Daha önce katıldığı röportajlarda İstanbul’u merak ettiğini dile getiren Robbie Williams, bu konserle hem sahnede dev bir şova imza atacak hem de Türkiye ile olan aile bağlarını pekiştirecek. Robbie’nin kebap, döner, tatlı başta olmak üzere Türk yemeklerini de merak ettiğini ülkeye geldiğinde yemekleri tatması bekleniyor. Organizasyon yetkilileri biletlerin hızla tükendiğini belirtirken, Ataköy Marina’da Robbie Williams konseri için görkemli bir sahne ortamı hazırlanıyor.