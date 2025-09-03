Robbie Williams'ın İstanbul konserindeki mekanı değişti

Heyecan Ataköy Marina’ya Taşındı! 7 Ekim’de gerçekleşecek Robbie Williams konseri, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) katkılarıyla, Atlantis Yapım organizasyonunda Ataköy Marina’da yapılacak.

Dünyaca ünlü İngiliz sanatçı Robbie Williams, 7 Ekim Salı akşamı İstanbul’da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.



Daha önce İTÜ Stadyumu’nda yapılacağı duyurulan konserin mekanı, izleyicilere daha konforlu bir deneyim sunmak amacıyla güncellendi. Organizasyon ekibinin aldığı karar doğrultusunda Robbie Williams konseri, İstanbul’un önde gelen açık hava etkinlik alanlarından Ataköy Marina’da gerçekleşecek. Deniz kenarındaki konumu ve modern altyapısıyla Ataköy Marina, uluslararası standartlarda bir konser deneyimi sunacak. Hayranlar, Robbie Williams’ın enerjik ve büyüleyici sahne performansını çok daha yakından hissetme fırsatı bulacak. Etkinlikte alkol satışı yapılacağı için 18 yaş sınırı uygulanacak; 18 yaş altı izleyiciler konser alanına alınmayacak. Daha önce satın alınan biletler geçerliliğini korurken, sınırlı sayıdaki koltuk için geri sayım başladı.