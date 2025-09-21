Reyhan Karaca gençlik sırrını verdi!

Reyhan Karaca (54), Nişantaşı'ndaki bir klinik çıkışı görüntüldi.

Şarkıcı, bakımlı olmayı sevdiğini ve yaptırdığı operasyonlar sayesinde genç gözüktüğünü belirtip "Ben hiç gizlemedim ki yüzüme yaptırdığım işlemleri. Hala bu kadar genç görünüyorsam, makyajsız dolaşıyorsam o yüzden. Faydasını gördüğüm estetiğin" dedi. Bir dönem 90'lı yıllara damga vuran Karaca, yıllar sonra iddialı geri dönüş yapacağını sözlerine ekleyip "Bomba bir şarkı buldum; yakında geliyorum. Korksunlar benden. Güzel bir şarkı yakaladım yıllar sonra" diye konuştu.

Hiç evlenmeyen şarkıcı konuyla ilgili soru üzerine "Özel bir sebebi yok, galiba Ajda Pekkan'ın yolunu seçtim" açıklamasında bulunup aradığı eş adayında aradıklarını şöyle anlattı: "Karşıma evlenebileceğim biri hiç çıkmadı. Çok teklif aldım ama uymadı, hayata yalnız devam ediyorum. Btün şartların olması lbeni rahat ettirmesi lazım. Mesleğime karşımaması, beni manevi olarak desteklemesi gerek. Beni aşağı çekerse olmaz."