Pınarhisar’da Emir Can İğrek rüzgarı

Emir Can İğrek, Pınarhisar Belediyesi ve Fuya Grup tarafından düzenlenen 13. Gençlik Festivali’nin ikinci gününde sevenleriyle buluştu. Pınarhisar Millet Bahçesi’nde gerçekleşen konseri binlerce kişi takip etti. Alanı doldurun İğrek sevenleri, ellerindeki pankartlarla sevgi gösterisinde bulundu. Ünlü şarkıcı, bazı hayranlarını sahneye davet ederek pankart ve atkıları imzaladı. Coşkulu geçen konser sonrası Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, büyük ilgi gören sanatçıya çiçek ve plaket takdim etti.

Tekirdağlı olan Emir Can İğrek, sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı. Çerkezköylü olduğunu ifade eden Emir Can İğrek, “Buralara çok hakimim. Köftesi ve sucuğunu çok severim” diye konuştu.



STİLİNE BAŞAK DİZER DOKUNUŞU

Kendine has tarzıyla dikkat çeken İğrek, stilinde Başak Dizer’in dokunuşları olduğunu söyledi: “1,5 yıldır Başak Dizer ile çalışıyoruz. Başak Dizer ve ekibinin çok payı var. Tasarımlarımızı da Hatice Gökçe hanımefendi yapıyor. Stilimde onların çok emeği var.”

Halk konserlerini sevdiğini söyleyen şarkıcı, “Halk konserlerinde her yaştan insana ulaşabiliyoruz. Hiç bizi dinlememiş hatta hiç konsere gitmemiş insanlar oluyor. ‘Hayatımda hiç konsere gitmemiştim. Yaşım 52-55’ diye mesaj atanlar oluyor. Bunun yeri apayrı benim için” şeklinde konuştu. Konser maratonu nedeniyle çok fazla tatil yapma imkanı olmadığını belirten İğrek, “Çok uzun tatilleri zaten sevmiyorum. 4-5 gün yetiyor bana. Yetecek kadar da tatil yaptım” dedi.

İKİ ŞARKI YOLDA

Müzik çalışmalarından bahseden Emir Can İğrek, iki yeni şarkı hazırladığını açıkladı: “Balkon diye bir şarkı yaptım. Ekimin başında çıkacak. İkinci şarkımız da kasımın ortası gibi hazır olur. Hedef 2026’ya kadar iki tane şarkı çıkarmak. Tam Emir Can İğrek şarkıları olacak.”



SİNAN AKÇIL’A KATILMIYORUM

Emir Can İğrek’e Sinan Akçıl’ın “Ben sizin bedeninizi görmek zorunda mıyım? Erkek erkek gibi giyinsin kadın kadın gibi giyinsin” sözleri hatırlatıldı. Akçıl’ın düşüncesini katılmadığını ifade eden İğrek, “İsteyen istediği gibi giyinsin. Ona kimse karışamaz. Sinan Akçıl’ın tabii ki de kendi fikridir. Saygı duyduğum müzik insanıdır. Fikirleri kendisini bağlar. Ben ona katılmıyorum. Bu sahne bir şov alanıdır. O alanı sanatçı istediği gibi kullanır” diye konuştu.